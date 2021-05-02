شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Mochi .. أول روبوت متنقل يمكنه شحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة أمريكية تعمل فى مجال التكنولوجيا الخضراء، الروبوت Mochi، وهو أول روبوت شحن ذكى متنقل يتم إنتاجه بكميات كبيرة فى العالم ويعمل بنسبة 100 فى المئة بالكهرباء الخضراء، والذى من المنتظر أن يكون متاح بداية من شهر يونيو المقبل.

ويمكن نشر Mochi فى العديد من المواقع ويقوم تلقائيًا بالعثور على السيارات الكهربائية وشحنها، مما يوفر الوقت والجهد للسائقين، ومع وصول المزيد من المركبات الكهربائية إلى الطريق، يوفر Mochi حلاً مرنًا للمساعدة فى تلبية هذا الطلب المتزايد على محطات الشحن.

ويعمل Mochi عبر نظام التشغيل الذكى EnOSTM التابع للشركة، الذى يربط ويدير أكثر من 200 جيجا واط من أصول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، كما يوفر النظام للجهاز إمكانية الوصول إلى الكهرباء الخضراء بنسبة 100 فى المئة، مما يسمح للمركبات الكهربائية التى يشحنها Mochi، بتزويد الركاب برحلة بواسطة الكهرباء الخضراء، أو الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.

ويتوافق Mochi مع معظم السيارات الكهربائية السائدة فى السوق، وهو مدعوم ببطاريات AESC من Envision بقدرة تبلغ 70 كيلو واط فى الساعة وخرج طاقة 42 كيلو واط، ويمكن للجهاز شحن السيارة الكهربائية فى غضون ساعتين فقط لمسافة قيادة تصل إلى 600 كيلومتر.