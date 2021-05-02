تكنولوجيا: تقرير يكشف عن سعر إصلاح شاشة mini-LED في جهاز iPad Pro الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر عبر MacRumors عن سعر إصلاح شاشة mini-LED في جهاز iPad Pro الجديد الذي يصل إلى تكلفة 699 دولار خارج الضمان وأيضاً خارج خدمة AppleCare Plus.

قدمت شركة ابل خلال الفترة الماضية أول أجهزة iPad Pro المميزة بشاشة mini-LED وحجم شاشة 12.9 إنش، ولقد كشف تقرير جديد عن قيمة إصلاح تكوينات الجهاز خارج الضمان، والذي رصد في خدمات iPad عبر MacRumors، ولقد إرتفعت تكلفة إصلاح الشاشة بقيمة 50 دولار عن الإصدار السابق من ابل.

ويكشف التقرير عن سبب إرتفاع قيمة إصلاح شاشة iPad Pro الجديد، حيث يأتي الجيل الخامس من أجهزة iPad Pro بحجم 12.9 إنش بشاشة mini-LED بتقنية Liquid Retina XDR.

أيضاً من المقرر أن تفرض الرسوم في حالة الأضرار العرضية خلال إستخدام الجهاز في أقل من عام، وأيضاً في حالة عدم إشتراك المستخدم في خدمة AppleCare+.

من جانب أخر في حالة وجود عيب تصنيع تعمل شركة ابل على تغطية عملية الإصلاح عبر الضمان الأولي الذي يمتد حتى عام كامل.

كما كشف التقرير عن عدم تغيير تكلفة صيانه جهاز iPad Pro الجديد بحجم 11 إنش، الذي يتميز بشاشة Liquid Retina LCD، حيث تصل تكلفة الجهاز إلى 499 دولار خارج خدمة AppleCare‌+، بينما تصل تكلفة الإصدارين للمشتركين في الخدمة إلى 49 دولار فقطـ أيضاً تصل رسوم إشتراك خدمة AppleCare‌+ لمدة عامين إلى 149 دولار.

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