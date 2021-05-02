تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف Infinix Note 10 Pro بكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات السابقة عن صور ثلاثية الأبعاد لهاتف Infinix Note 10 Pro، ومن جديد يظهر الهاتف في أول الصور الحية بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

أكدت الصور ثلاثية الأبعاد السابقة لهاتف Infinix Note 10 Pro على تصميم الكاميرة الأمامية في ثقب يتوسط الشاشة، وفي الصور الحية يظهر تصميم الهاتف من الجهة الخلفية بألوان متدرجة، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، بينما تكشف صورة أخرى عن اللون البنفسجي.

كما أكدت الصور الحية على أن هاتف Note 10 Pro يأتي بتقنية إستشعار البصمة في إطار الهاتف، كما رصد الهاتف في منصة Google Play بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G90، بينما تشير تسريبات أخرى إلى أن الهاتف يأتي برقاقة G90T أو G95.

أيضاً وفقاً للتسريبات من المقرر أن يأتي هاتف Note 10 Pro بدقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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