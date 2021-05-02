شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Valve تقاضى Steam بسبب هيمنتها على سوق الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل يومين فقط من إحالة شركة Apple إلى محكمة في كاليفورنيا لتبرير رسوم متجر التطبيقات بنسبة 30 بالمائة - وبعد يومين من إلغاء Microsoft التخفيض بنسبة 30 بالمائة على جهاز الكمبيوتر - تواجه شركة الألعاب العملاقة Valve دعاوى قضائية ضد خفض 30% النسبة المئوية والممارسات المضادة للمنافسة المزعومة من خلال منصة ألعاب الكمبيوتر الشخصي Steam.

يقول مطور الألعاب المستقل Wolfire Games في دعوى قضائية: "تستغل Valve قوتها السوقية لضمان عدم وجود خيار أمام ناشري الألعاب سوى بيع معظم ألعابهم من خلال Steam Store ، حيث يخضعون لرسوم Valve بنسبة 30٪" وفقا لما نقله موقع the verege.

وتمامًا مثل Epic v. Apple ، تقول الدعوى الجديدة أن مالك النظام الأساسي يستخدم احتكارًا فعالًا للمكان الذي يدير فيه الأشخاص برامجه (هناك iOS هنا Steam) للسيطرة على صناعة منفصلة بالكامل وفرض ضرائب عليها (تطبيق / لعبة بديلة المتاجر) ، وهي صناعة يمكن أن تزدهر نظريًا وتنتج أسعارًا أقل للمستهلكين إذا لم يكن من أجل قبضة حديدية (Apple / Valve).

تدعي Wolfire أن Valve تسيطر الآن على "ما يقرب من 75 بالمائة" من سوق ألعاب الكمبيوتر الشخصي بالكامل ، وتحصد ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار من العائدات السنوية نتيجة لتلك الرسوم بنسبة 30 بالمائة وحدها - أكثر من 15 مليون دولار سنويًا لكل موظف في Valve ، بافتراض أن الشركة لا تزال لديها في مكان ما بالقرب من 360 موظفًا أكدت وجودها قبل خمس سنوات.

فيما يتعلق بكيفية إساءة استخدام Valve لسلطتها، كان أبرزها محاولات كل شركة أخرى للتنافس مع Steam في إحداث تأثير ، على الرغم من أن العديد منها عرض على المطورين حصة أكبر من الأرباح، مثل حصة أرباح Epic Game Store البالغة 88 بالمائة، لا يسمح Steam للناشرين ببيع ألعاب الكمبيوتر ومفاتيح الألعاب مقابل نقود أقل في أي مكان آخر، وهذا بدوره يعني أن منصات الألعاب المنافسة لا يمكنها المنافسة على السعر ، مما يمنعهم من الحصول على موطئ قدم.

واستسلمت معظم متاجر الألعاب المنافسة هذه إلى حد كبير ، مثل الطريقة التي أعاد بها كل من EA و Microsoft ألعابهما إلى Steam، ويضمن ذلك أن تظل Steam هي المنصة المهيمنة، لأن الشركات التي كان من الممكن أن تصبح منافسة يتم اختزالها لتغذي محرك Steam بألعابها أو تبيع مفاتيح Steam.

يقول ولفير إن حزمة Humble على وجه الخصوص كانت ضحية لممارسات Valve - حيث تدعي الدعوى القضائية أن "الناشرين أصبحوا أكثر فأكثر مترددة في المشاركة في أحداث Humble Bundle ، مما قلل من كمية ونوعية المنتجات المتاحة لعملاء Humble Bundle ،" لأنهم يخشى المشترون من الانتقام إذا أعاد مشترو Humble Bundle بيع مفاتيح Steam الخاصة بهم في السوق الرمادية بسعر رخيص - وعلى الرغم من أن Valve عملت مرة واحدة مع Humble Bundle على تكامل مباشر بدون مفتاح ، تزعم الدعوى أن Valve سحبت فجأة هذه الشراكة دون تفسير.

ليست هذه هي الدعوى الأولى المرفوعة ضد Valve. قدّمت مجموعة من مشتري الألعاب الفرديين شكوى مماثلة إلى حد ما فى يناير ولقد أدرجت النسخة المعدلة الجديدة من تلك الشكوى أدناه أيضًا. لكن هذه الشكوى السابقة اتهمت أيضًا شركات الألعاب جنبًا إلى جنب مع Valve - هذه الدعوى الجديدة هي من قبل شركة ألعاب نفسها.