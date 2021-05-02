تكنولوجيا: رصد إصدار جديد من Nubia في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر في قاعدة بيانات 3C إصدار جديد من هواتف Nubia بنموذج رقم NX667J وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Nubia المرتقب Nubia Z30.

كانت شركة Nubia قد إعتمدت RedMagic 6 Racing/RedMagic 6R في Bluetooth SIG وTENAA في بداية هذا الأسبوع، كما تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Nubia Z خلال الفترة القادمة.

وتشير التسريبات إلى أن الإصدار الذي رصد في قاعدة بيانات 3C هو هاتف الشركة المرتقب Nubia Z30، الذي ظهر في التسريبات بنموذج رقم NX667J، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً تؤكد التسريبات على أن الإصدار القادم من سلسلة هواتف Nubia Z يأتي بترقية في تقنية الشحن مقارنة بهاتف Nubia Z20 الذي انطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 27W.

ولقد قدمت Nubia تقنية الشحن السريع بقدرة 120W في هاتفها المخصص للألعاب RedMagic 6 Pro، لذا فإن هاتف Nubia Z30 سيكون الإصدار الثاني المقدم من Nubia بنفس معايير تقنية الشحن.

من جانب أخر رصد هاتف Nubia Z30 في صور ثلاثية الأبعاد توضح التصميم المنحني للشاشة الذي يأتي دون ثقب للكاميرة الأمامية، لذا من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بتصميم الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Nubia Z30 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع تقنية التكبير حتى 100 مرة، كما يأتي هذا الإصدار بتصميم الشاشة المزدوجة الذي قدم في إصدار الشركة السابق Nubia Z20.

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