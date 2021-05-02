شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تسهل العثور على المحتوى بعد تنزيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول منصة سبوتيفاي "Spotify" مرة أخرى تسهيل التنقل في علامة التبويب “مكتبتك” لجميع مستخدميها عبر الأجهزة المحمولة، وتبعًا لذلك فإنها تقدم فلاتر ديناميكية، وطريقة عرض جديدة للشبكة، والقدرة على تثبيت المحتوى، وخيارات فرز مختلفة، وتوفر المنصة طريقة أكثر بساطة لاستكشاف مجموعتك بسهولة والعثور على الموسيقى المحفوظة والبودكاست بشكل أسرع.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، يسمح لك التصميم المحدث والميزات المضافة بقضاء وقت أقل في البحث عن المحتوى وتنظيم مجموعتك، كما يمنحك المزيد من الوقت لإعادة اكتشاف الموسيقى والبودكاست التي أحببتها على مر السنين، والاستمرار في إضافة المزيد من المحتوى إلى مكتبتك.

وتتاح التغييرات الجديدة لجميع المستخدمين عبر iOS وأندرويد خلال الأسبوع المقبل.

ومن المحتمل أن تكون المرشحات الديناميكية الجديدة هي التغيير الأكثر فائدة، حيث يمكن للمستخدمين تصفية المحتوى بالاعتماد على الألبوم أو الفنان أو قائمة التشغيل أو البودكاست.

ويمكن لمستخدمي الإصدار المميز بريميوم أيضًا اختيار عرض المحتوى الذي تم تنزيله فقط، الذي يصعب حتى الآن العثور عليه داخل سبوتيفاي دون التمرير عبر كل فنان وألبوم قمت بحفظه.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار تثبيت أربع قوائم تشغيل أو ألبومات أو عروض بودكاست تظهر أعلى المحتوى الخاص بهم، وذلك حتى تتمكن من العودة بسرعة إلى قائمة التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين عرض المحتوى بالشكل الشبكي أو في قائمة حسب الترتيب الأبجدي للمحتوى، أو الذي تم تشغيله حديثًا، أو أسماء المنشئين.

وبالرغم من إن التغييرات لا تعتبر كبيرة، لكن من المرجح أن يكون فلتر المحتوى الذي تم تنزيله مفيدًا بشكل خاص.

وكانت المنصة قد أجرت آخر تحديث لعلامة التبويب “مكتبتك” في عام 2019، لكن لمستخدمي الإصدار المميز بريميوم فقط، ويجعل هذا التحديث الجديد التجربة أسهل للجميع.

وقالت سبوتيفاي: تمثل مجموعتك من الموسيقى والبودكاست شخصيتك، لكن مع إصدار أكثر من 5000 ساعة من المحتوى على مستوى العالم كل يوم عبر المنصة والمئات من المحتوى المحفوظ في “مكتبتك”، فإننا نعلم أنه من الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على العثور بسرعة على ما تبحث عنه، أو العودة إلى اكتشافك الأخير، أو إعادة اكتشاف المسار المفضل الذي حفظته منذ سنوات.