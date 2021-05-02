Beolab 28 مكبرات صوت بقيمة 15 ألف دولار

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Bang & Olufsen الدنماركية عن أحدث جهاز ترفيهي منزلي فاخر لها، وهو Beolab 28، الذي يعد عبارة عن زوج من مكبرات الصوت اللاسلكية التي توفر العديد من خيارات الاتصال ومعايرة الغرفة والصوت المتعدد الغرف والمزيد.

وتشتهر شركة Bang & Olufsen بمكبرات الصوت الراقية بتصميمها الدنماركي المميز، وبالرغم من أن أغلى أعماله الفنية تتطلب أسعارًا باهظة، إلا أنها تقدم عادةً مجموعة كاملة من الميزات للاستماع في جميع أنحاء المنزل.

وتأتي مكبرات الصوت Beolab 28 على شكل أسطوانات طويلة ذات قواعد مخروطية، ويمكن تعديل قاعدة السماعات، التي تحمل مكبر الصوت، لتستقر على الأرض أو يتم تثبيتها عبر الحائط.

وتضيء أدوات التحكم باللمس في الأعلى عندما يقترب شخص ما من الأجهزة حيث يكتشف مستشعر القرب الحركة.

وتتضمن اللوحة الموجودة في الأعلى خيارات التشغيل والإيقاف المؤقت وتخطي المسارات وضبط مستوى الصوت جنبًا إلى جنب مع أربعة أزرار محددة سابقًا توفر وصولاً بلمسة واحدة إلى قوائم تشغيل سبوتيفاي ومحطات الراديو والمزيد.

وتتوفر Beolab 28 بتشطيبات متنوعة، مع خيارات متعددة بشأن الأغطية المصنوعة من القماش والخشب.

وهناك في الداخل ثلاث مكبرات صوت بحجم 3 إنشات مرتبة عموديًا مع مكبر صوت مصمم لإنتاج الترددات عالية بقياس 1 إنش.

وفي القاعدة المخروطية الشكل، هناك مكبر صوت مصمم لإنتاج الترددات المنخفضة بقياس 6.5 إنشات.

ومثل مكبرات الصوت الأخرى من Bang & Olufsen، تم تجهيز Beolab 28 بنظام Active Room Compensation الذي يقوم بمعايرة مكبرات الصوت مع البيئة التي يتم وضعها فيها.

وتتميز مكبرات الصوت بإمكانية التحكم في عرض الشعاع الذي يسمح لك بالتبديل بين وضعين يغيران طريقة عرض الصوت، ويعمل الوضع الضيق على تقليل مقدار ارتداد الصوت عن الجدران عن طريق توجيه الصوت إلى ما تسميه الشركة النقطة المثالية.

ويرسل الوضع العريض الصوت في اتجاهات أكثر، مما يمنحك القدرة على التحرك جسديًا أثناء الاستماع، وتسمح الستائر الميكانيكية الموجودة عبر مكبرات الصوت بهذه الأوضاع، كما إنها تتحرك عند تشغيل مكبر الصوت للمرة الأولى.

وفيما يتعلق بالاتصال اللاسلكي، يدعم الجهاز AirPlay 2 و Chromecast و Spotify Connect والشبكة اللاسلكية والبلوتوث.

وتشمل الاتصالات المادية Ethernet و Powerlink و line-in / Optical، وتأتي مكبرات الصوت مع جهاز تحكم عن بعد أو يمكنك استخدام تطبيق الشركة للتحكم فيها.

وتم تجهيز Beolab 28 بوحدة الاتصال القابلة للاستبدال الخاصة بالشركة، الذي يمكن استبداله بسهولة بإصدار آخر إذا أصبح قديمًا.

وتبلغ تكلفة Beolab 28 ذات الأغطية القماشية 14750 دولار، بينما يبلغ خيار الغطاء الخشبي 16500 دولار.

وإذا كنت تعتقد أن هذا السعر مرتفع، فتذكر أن الشركة تصنع مكبرات الصوت Beolab 50 التي تبدأ من سعر 40000 دولار.