Stratolaunch تكمل ثاني رحلة لأكبر طائرة في العالم

دبي - يزن راشد - اتخذت Stratolaunch، شركة الطيران التي أسسها المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت الراحل بول ألين، Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021 نحو هدفها المتمثل في إطلاق طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت في الجو.

وأكملت الشركة الرحلة التجريبية الثانية لطائرتها الحاملة العملاقة المسماة Roc، التي تُعرف حاليًا بأنها أكبر طائرة في العالم من حيث جناحيها.

وحلقت طائرة Roc ذات الجسم المزدوج التي يبلغ طول جناحيها 385 قدمًا – أي ضعف عرض طائرة بوينج 747 – لمدة ثلاث ساعات و 14 دقيقة فوق صحراء موهافي على ارتفاع 14000 قدم.

وفي حين أنها لم تطير على ارتفاعات أعلى كما فعلت خلال أول رحلة تجريبية لها قبل عام، إلا أنها طارت 44 دقيقة أطول من ذي قبل، حيث استمرت الرحلة لمدة ثلاث ساعات و 14 دقيقة.

ووفقًا للشركة، فإن الرحلة الناجحة تؤكد أداء وقدرة الطائرة، كما إنها تؤكد التحسينات التي تم إجراؤها على الطائرة الحاملة منذ رحلتها السابقة.

وقال دانيال ميلمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة: تعمل Stratolaunch على تطوير قدرة أمتنا على أن تكون رائدة عالميًا في مجال الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف: تقربنا رحلتنا اليوم خطوة أخرى نحو وعدنا بتقديم أفضل خدمة اختبار طيران تفوق سرعة الصوت في العالم.

وبدأت الشركة بتجميع نسخة من طائرتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، Talon-A، التي من المتوقع أن تطير لأول مرة في أوائل العام المقبل.

كما بدأت أيضًا بتجميع النسخة القابلة لإعادة الاستخدام من Talon-A، التي تتوقع أن تبدأ بالاختبار في عام 2023.

وتهدف Stratolaunch إلى أن تكون قادرة على إطلاق Talon-A القابلة لإعادة الاستخدام من طائرتها الحاملة.

ومن المتوقع أن توفر الطائرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من فئة 6 ماخ 60 ثانية من وقت الرحلة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قبل تقليل السرعة مرة أخرى للهبوط المستقل عبر مدرج تقليدي.

وقد تكون أنشطة Stratolaunch ذات أهمية للجيش الأمريكي، الذي يرى أن الطائرات التي تفوق سرعة الصوت هي أنظمة جيدة لإيصال الأسلحة بسبب قدرتها على المناورة.

وقال ميلمان: إن الشركة تدرس كيف يمكن أن تساعد وزارة الدفاع في تخفيف المخاطر لكثير من اختبارات الطيران الباهظة الثمن.

وأضاف: إن قاعدتنا التجريبية لديها القدرة على حمل الحمولات، ولديها القدرة على اختبار المواد، ولديها القدرة على الطيران عبر مجموعة متنوعة من التشكيلات التي تهم الناس عبر الطيف الهجومي والدفاعي على حد سواء من حيث سرعة الصوت.