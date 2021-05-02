آبل قد تعلن قريبًا عن خطة HiFi لخدمة Apple Music

دبي - يزن راشد - قد لا تدع شركة آبل خطة HiFi من شركة سبوتيفاي تمر دون رد منها، حيث ذكر تقرير جديد من موقع الموسيقى Hits Daily Double أنها تعمل على خطة HiFi لخدمتها الموسيقية، بالإضافة إلى إطلاق الجيل الثالث من AirPods بجانبها.

وتتناقض الشائعات مع التقارير الأخرى التي تشير إلى أن AirPods 3 لن تأتي حتى الخريف.

وفي حين أن التقرير نفسه لا يأتي مع الكثير من الأدلة، فقد تمكن موقع 9to5Mac من العثور على تعليمات برمجية في iOS 14.6 تشير إلى دعم HiFi القادم إلى Apple Music في المستقبل.

ويقول التقرير: من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن دعم HiFi عبر Apple Music في الأسابيع المقبلة، ويشير أيضًا إلى أنها تكلف 9.99 دولار شهريًا مثل الاشتراك العادي، مما يعني أن الشركة لن تفرض رسومًا إضافية على خطة HiFi.

وأكد موقع 9to5Mac أن خطة HiFi قد تأتي بالفعل إلى Apple Music، حيث يتضمن الإصدار التجريبي الأول من iOS 14.6، الذي تم إصداره الأسبوع الماضي للمطورين، تعليمات برمجية جديدة مضافة إلى تطبيق الموسيقى تذكر على وجه التحديد Dolby Atmos و Dolby Audio و Lossless.

وبالرغم من دعم Apple Music لترميز الصوت HiFi ALAC الخاص بشركة آبل، فإن تطبيق الموسيقى لم يقدم أبدًا دعمًا لـ Dolby Atmos أو Dolby Audio.

وما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه المراجع تم تضمينها في الإصدار التجريبي من iOS 14.6 فقط، حيث تحقق الموقع من الملفات الداخلية لنظامي التشغيل iOS 14.5 و iOS 14.6 beta 2، لكن التعليمات البرمجية ليست موجودة.

ويشير هذا إلى أن إشارات Dolby Atmos و Dolby Audio مرتبطة بشيء جديد تحاول شركة آبل إخفاءه عنا.

وتتمتع أغاني HiFi بضغط صوت أقل، مما يعني أنها تبدو أفضل مع المزيد من التفاصيل.

وعلى سبيل المثال، لطالما اشتهرت خدمة Tidal بتقديم خطة HiFi، بينما أعلنت سبوتيفاي حديثًا أنها تعمل أيضًا على إصدار مع إمكانية الوصول إلى أغاني HiFi.

ومع ذلك، لا تقدم Apple Music حاليًا سوى الأغاني التي تستخدم برنامج الترميز AAC بمعدل نقل 256 كيلوبت في الثانية.

ويجب أن يمكن iOS 14.6 أيضًا الاشتراكات المدفوعة في تطبيق البودكاست Podcasts، التي تم الإعلان عنها في حدث الشركة الخاص في شهر أبريل.

وتقول الشركة: إن ميزة Podcasts الجديدة هذه ستكون متاحة للمستخدمين في شهر مايو، لذلك قد يكون من الممكن إطلاق iOS 14.6 للجمهور في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يؤكد تقرير Apple Music HiFi.