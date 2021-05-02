شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو ابعد كوكب عن الشمس ؟ .. الكوكب الأزرق تبلغ كتلته 17 مرة كتلة الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هو ابعد كوكب عن الشمس ؟.. سؤال قد يطرحه البعض ممن يحاولون جمع معلومات عن كواكب المجموعة الشمسية، ومعرفة الخبايا المتعلقة بعلم الفلك، حيث يعد نبتون الكوكب الأبعد عن شمس، ويقع فى الترتيب الثامن من حيث بعده عنها، حيث تصل المسافة التي تفصل بينه وبين الشمس إلى حوالي 4.5 مليار كيلومتر، أي أكثر من 30 مرة من بعد كوكب الأرض عن الشمس، ونتيجةً لذلك فهو يتلقى فقط نحو 9% من ضوء الشمس نسبةً لكوكب الأرض، وعليه فإنه يعتبر كوكبًا مظلمًا وشديد البرودة، كما لا يُمكن رؤية كوكب نبتون بالعين المجرّدة ويظهر من خلال التلسكوب الصغير كقرص صغير للغاية.

ما هو أبعد كوكب عن الشمس؟

نبتون Neptune معناها بالإغريقية إله الماء، ويطلق عليه الكوكب الأزرق هو أحد كواكب النظام الشمسي وهو رابع أكبر الكواكب الثمانية، وهو ثامن كواكب المجموعة الشمسية وأبعدها عن الشمس في نظامنا الشمسي وهو رابع أكبر كوكب نسبةً إلى قطره وثالث أكبر كوكب نسبةً إلى كتلته، حيث تبلغ كتلة نبتون 17 مرة كتلة الأرض.

ما هو أبعد كوكب عن الشمس؟

ويعد نبتون وأورانوس أكثر الكواكب غير المفهومة في المجموعة الشمسية، فهى بعيدة للغاية - فلم يقترب منها سوى مسبار فضائي واحد وهى Voyager 2، ولم يكن ضمن مهمة مخصصة طويلة الأجل، رغم ذلك إلا أن الكواكب الجيليدية شائعة للغاية في مجرة ​​درب التبانة الأوسع -وفقا لوكالة ناسا-.