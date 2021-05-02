بهذه الطريقة يمكنك حذف عنوان بريدك الإلكتروني دون فقدان بياناتك الشخصية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:09 مساءً - يكتشف العديد من الأشخاص، أنهم ربطوا عددا كبيرا من الخدمات الرقمية الخاصة بهم بحسابات بريد إلكتروني لم يعودوا يستخدمونها أو سبق وألغوها، ما يوقعهم في مشاكل كبيرة فيما بعد.

ولذلك يقدم موقع “بوبيولار ساينس” طريقة مثالية لحذف البريد الإلكتروني الخاص بأي شخص، دون التأثير على البيانات الشخصية أو الخدمات المرتبط بهذا الحساب.

لماذا الحذف؟

يقول خبراء الأمن السيبراني إن عناوين البريد الإلكتروني القديمة، تعتبر بمثابة رابط ضعيف يمكن من خلال اختراق بياناتك الشخصية بسهولة شديدة.

وتكمن تلك الخطورة في الآتي:

· إمكانية اختراق تلك الحسابات من قبل المتطفلين.

· الوصول بسرعة إلى الصور المخزنة والوسائط الاجتماعية.

· معرفة طبيعة عمليات التسوق التي كنت تقوم بها، أو الألعاب التي تقوم بتحميلها، أو خدمات البث المشترك فيها.

· استخدام كلمات مرور سهلة ما يجعل اختراقها سهلا.

وهذا ما يجعل الحل المثالي لتلك المشاكل، هو حذف عنوان بريد الإلكتروني القديم بصورة نهائية.

ولكن إذا قمت بحذف عنوان بريد الإلكتروني من دون تخطيط مسبق، سرعان ما يصبح الأمر بمثابة كابوس، خاصة إذا كان مرتبطا بعدد من الخدمات الأخرى أو يوجد به عدد من البيانات الهامة.

ويمكن اتباع عدد من الخطوات الذكية لسهولة حذف عنوان بريدك الإلكتروني من دون المعاناة من فقدان بياناتك الخاصة:

1- اكتشف مرفقات البريد

قبل التخلص من بريد إلكتروني قديم، قم بجرد الخدمات، بدءا بالوسائط الاجتماعية والألعاب إلى بث الفيديو وما إلى ذلك، التي تعتمد عليها باعتبارها بيانات اعتماد لتسجيل الدخول.

بمجرد إنشاء قائمة بحساباتك، ابحث عن سياساتها بشأن تغيير رسائل البريد الإلكتروني.

على سبيل المثال، سترسل لك بعض المواقع رابط تحقق بمجرد إدخال كلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني الجديد، قد يطلب الآخرون منك الاتصال وتقديم نموذج تعريف لديهم بالفعل في الملف، مثل بطاقة الائتمان أو رخصة القيادة.

كقاعدة عامة، كلما كان الموقع أكثر أمانًا، زادت الأطواق البيروقراطية التي يمكنك توقعها. هذا شيء جيد، لأنه يساعد في منع الاحتيال في الهوية.

2- نظف الخدمات التي لا تحتاج لها

يعتبر هذا وقتا مثاليا للتخلص من الخدمات والحسابات التي لا تحتاج لها، مثل مواقع التسوق القديمة، لأن تغيير عنوان البريد الإلكتروني فيها قد يسبب مشاكل أكثر مما تستحق.

3- غير كلمات المرور:

خلال تغييرك البريد الإلكتروني للخدمات، يمكنك استغلالها بتغيير كلمات المرور لتلك الخدمات، حتى لا تكون متشابهة وفي متناول اليد.

4- تمكين المصادقة متعددة العوامل

وأنت تحاول التخلص من تاريخك القديم في بريدك الإلكتروني، حاول تغيير نظام الدخول إليه بتمكين المصادقة متعددة العوامل، مثل المصادقة الثنائية، حتى لو كنت تنوي إغلاق بريدك الإلكتروني هذا لقطع الطريق أمام المتطفلين.

5- تحميل بيانات الهامة

ينبغي أن تقوم بتنزيل بياناتك من حسابات البريد الإلكتروني غير المستخدمة، حيث يمكن أن يحتوي صندوق الوارد الخاص بك على مرفقات تريد الاحتفاظ بها، مثل المستندات المالية الحيوية وصور العائلة.

يقدم جميع مزودي خدمة البريد الإلكتروني الرئيسيين أداة لجمع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، على الرغم من أن تجميع الأرشيف الكامل قد يستغرق بضعة أيام.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يجب عليك أيضًا تنزيل القائمة الكاملة لجهات الاتصال حتى تتمكن من استيرادها إلى عنوان بريدك الإلكتروني الجديد لاحقًا.

وتسمح لك معظم برامج البريد الإلكتروني بتنزيل جهات الاتصال كملفات بقيم مفصولة بفواصل، والتي يمكنك تحميلها بعد ذلك إلى حساب آخر.

6- اختر مزود بريد إلكتروني جديد

في كثير من الأحيان، نختار خدمات البريد الإلكتروني على أساس الراحة. إذا اشتريت هاتف أندرويد، فقد تفضل “جي ميل” لأن كل شيء مرتبط بهذا الحساب. ولكن إذا كنت قلقًا بشأن سياسات “غوغل”، فلا داعي للعودة.

خدمات البريد الإلكتروني الآمنة مثل توتانوتا – التي تستخدم التشفير من طرف إلى طرف للتأكد من أنك أنت وأصدقاؤك فقط يرون رسائلك – تحظى بشعبية متزايدة.

وهناك خيار آخر رائع يسمى “هاي”، غالبًا ما يقدم هؤلاء الموفرون خططًا شخصية مجانية أو رخيصة جدًا، وعادةً ما تكون بمقابل مادي حوالي 1 دولار إلى 3 دولارات شهريًا وتصل إلى 99 دولارا سنويا، ولكن تقدم لك خدمة بناء الخادم الخاص بك.

7- انقل رسائلك إلى عنوان بريدك الإلكتروني الجديد

بعد تحديد الخدمة، حان الوقت لاختيار عنوان بريد إلكتروني جديد، واجعلها تعكس رسالتك القديمة، حتى يتمكن الأشخاص الذين يعرفونك فقط من خلال هذا البريد الإلكتروني من العثور عليك.

بمجرد تشغيل بريدك الإلكتروني الجديد، قم باستيراد جهات الاتصال القديمة هذه وأرسل لهم بريدًا إلكترونيًا تمهيديًا لتنبيههم بالتغيير.

أو إذا كنت لا تمانع في الاحتفاظ ببريدك الإلكتروني القديم لمدة شهر تقريبًا، فاستخدمه لإعداد رسالة تلقائية “خارج المكتب”، تخبر فيها جهات الاتصال أنك تخطط لإغلاق هذا الحساب، موضحا تاريخ الإغلاق، والعنوان الجديد الذي يمكنهم الوصول إليك فيه.

8- احذف حسابك البريد الإلكتروني القديم

أخيرًا، أنت جاهز تمامًا لإلغاء قفل بريدك الإلكتروني القديم، ولتنفيذ ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

– بريد جي ميل:

· توجه إلى صفحة “حذف الخدمات” من غوغل.

· سجل الدخول.

· انقر فوق رمز سلة المهملات بجوار جيميل.

· ستوجهك غوغل إلى خطوات حذف البريد.

– بريد ياهو، ومايكروسوفت:

· لا يمكنك حذف البريد فقط من تلك الخدمات.

· ينبغي أن تحذف كل الحساب الموجود على تلك الخدمة وكافة الخدمات المرتبطة بها مثل حسابك في سكايب وما إلى ذلك.

· إذا كنت مستعد للمقايضة، ستجد أيقونة حذف الحساب واضحة، اتبع الخطوات الموجودة فيها بكل سهولة.