علوم وتكنولوجيا

بالفيديو: عودة مركبة إلى الأرض حاملة أربعة رواد فضاء

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 12:27 مساءً

رائد فضاء

عاد أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بمركبة تابعة لشركة “سبايس إكس” هبطت صباح اليوم الأحد في البحر قبالة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وفق ما أظهره بث حي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وقام فريق رواد الفضاء الأمريكيين مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي بمهمة استغرقت 6 أشهر على متن المحطة الدولية، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أنه تم تأجيل رحلة العودة إلى الأرض ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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