تكنولوجيا: سيارة Honda Civic 2022 تجلب ميزة الإتصال اللاسلكي مع CarPlay و Android Auto

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honda خلال هذا الأسبوع عن سيارة 2022 Civic sedan وهو الإصدار 11 الذي يأتي بتصميم وتقنية جديدة.

تنطلق سيارة 2022 Civic sedan بترقية جديدة في مساعد قائد السيارة الذكي، حيث ينطلق الإصدار الجديد من “Honda Sensing” بكاميرة بزوايا عرض بإتساع ومجال رؤية أكبر، كما تم تحسين البرمجيات، ودعم النظام بمعالج بآداء أفضل.

ولقد أكدت Honda على أن المساعد الذكي الجديد سيكون له القدرة على إدراك المشاه، وراكبي الدراجات والسيارات الأخرى بآداء أكثر سرعة ودقة مقارنة بالنظام الحالي في سيارات الشركة الذي ارتكز على الكاميرة والردار.

أيضاً يدعم نظام “Honda Sensing” إدراك وقراءة الإشارات المرورية ومن ثم نقل المعلومات إلى المستخدم على لوحة القيادة، كما يرتكز النظام على عدد 8 من المستشعرات التي تعمل على دعم المستخدم في التحكم في المكابح في السرعة المنخفضة، مع منع الإنطلاق الخاطئ إلى الخلف أو الأمام.

كما تعد 2022 Civic sedan سيارة أول إصدار من Honda تأتي بأكياس هواء بتصميم جديد يعمل على حماية رأس قائد السيارة من الصدمات الأمامية في الزوايا.

وتقدم Honda شاشة في السيارة ملونة وبخاصية اللمس، وهي نفس الشاشة التي قدمت في Accord، حيث تأتي بحجم 7 إنش في النموذج الرئيسي للسيارة، أو بحجم إختياري 9 إنش في النموذج الأعلى Touring.

كما يأتي نموذج Touring بنظام Bose في الصوتيات، مع تقنية Qi للشحن اللاسلكي والقدرة على الإتصال بالهاتف لاسلكياً لمنصة Android Auto أو Apple CarPlay.

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