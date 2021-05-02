تكنولوجيا: أحدث التسريبات التي تكشف عن الموعد المتوقع لمؤتمرات هواوي القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لإنطلاق مؤتمرات هواوي القادمة، التي تعقد ما بين شهري مايو ويونيو للإعلان عن سلسلة P50 من بين أجهزة أخرى.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من هواوي على أن الشركة تستعد لعقد الحدث الرسمي للإعلان عن سلسلة P50 في 17 من شهر يونيو، حيث تقدم العملاق الصيني خلال هذا الحدث الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية فقط، على أن تكون سلسلة هذا العام إصدار محدود نتيجة للقيود الأمريكية.

كما أكد مصدر التسريبات على أن هواوي تخطط لعقد اثنان من الأحداث للإعلان عن منتجات أخرى للشركة، على أن ينطلق الحدث الأول في 19 من شهر مايو الجاري لكشف النقاب عن ساعة Watch 4X الذكية، وسماعة FreeBuds اللاسلكية، وجهاز MateBook جديد.

أيضاً تعقد العملاق الصيني مؤتمر أخر في 2 من يونيو لإطلاق جهاز MatePad Pro 2 اللوحي، الذي يأتي برقاقة معالج Kirin 9000، ومعدل تحديث في الشاشة 120 Hz، كما يأتي بحجم شاشة 12 إنش، وينطلق الجهاز بنظام تشغيل HarmonyOS، كما تقدم هواوي خلال الحدث الإصدارات الجديدة من ساعات Watch 3، وWatch 3 Pro.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن مجموعة من مواصفات سلسلة P50 التي تأتي من هواوي بشاشات OLED، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz في الشاشة، وتضم رقاقة معالج Kirin 9000، مع بطارية بقدرة 4000 mAh كحد أدنى، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، وتدعم الهواتف تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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