تكنولوجيا: vivo X60t Pro يظهر في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة vivo إصدار جديد من سلسلة vivo X60 في 3C في الصين، حيث تقدم الإصدار الجديد بعنوان vivo X60t Pro وبتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

تقدم vivo هاتف vivo X60t Pro خلال الفترة القادمة لينضم إلى الإصدارات التي كُشِف عنها من السلسلة حتى الآن، والتي تشمل vivo X60، و X60 Pro، و X60 Pro Plus، وأيضاً هاتف vivo X60t.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات 3C عن أن الهاتف يأتي بنموذج رقم V2120A، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، ويدعم أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف vivo X60t Pro يضم رقاقة معالج Dimensity 1200، كما يأتي إصدار Pro ببعض التحسينات عن الإصدار الرئيسي vivo X60t الذي جاء بمعالج Dimensity 1100، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS، والذي جاء بنموذج واحد بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يتميز vivo X60t بشاشة AMOLED، بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما يتميز الهاتف بمعدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh.

وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر portrait بدقة 13 ميجا بيكسل.

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