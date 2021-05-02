شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الصينية الجديدة تحتاج إلى 10 عمليات إطلاق أخرى حتى تكتمل والان مع تفاصيل الخبر
جدول إطلاق سريع
تتطلب جهود البناء الفضائية 10 عمليات إطلاق إضافية من عام 2021 حتى عام 2022: إطلاق وحدتين أخريين، وأربع بعثات مأهولة وأربع رحلات لمركبات الشحن، وفقًا لما أوردته شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN).
كما أن ثلاثة أنواع من صواريخ لونج مارش الحاملة ستطلق بشكل مشترك المهام العشر المتبقية، وعند اكتمال المحطة، سيمثل الموقع المداري الصيني شكل T مع وجود وحدة Tianhe في المركز ووحدتين أخريين ، Wentian و Mengtian.
قال باي لينهو، نائب كبير مصممي المحطة الفضائية في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، إن المحطة يمكن أن تدعم ستة رواد فضاء على الأكثر في نفس الوقت، وقال مسؤولون صينيون إن الإطلاق المنتظم لسفن الفضاء المأهولة والبضائع سيؤمن وجودًا بشريًا طويل الأمد في مدار الأرض لإجراء البحوث والخدمات.