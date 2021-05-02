شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الصينية الجديدة تحتاج إلى 10 عمليات إطلاق أخرى حتى تكتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين أول وحدة المحطة الفضائية الجديدة الأساسية منذ أيام قليلة، وهى الآن تدور حول الأرض، وتخطط لعدد من عمليات الإطلاق الأخرى حتى تكتمل تتمثل في 10 عمليات أخرى، حيث أطلقت الوحدة، التي تسمى Tianhe في ليلة الأربعاء الماضى فوق صاروخ حامل من طراز Long March-5B Y2 من موقع إطلاق مركبة الفضاء Wenchang على الساحل الشمالي الشرقي لمقاطعة هاينان جنوب الصين.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن Tianhe فى هى الوحدة التأسيسية لأول محطة فضائية فى الصين، ووصفت الوحدة بأنها أكبر مركبة فضائية طورتها الدولة على الإطلاق؛ يبلغ طولها 54.4 قدمًا (16.6 مترًا)، وعرضها 13.8 قدمًا (4.2 مترًا) في أوسع نقطة لها، وكانت كتلتها عند الإقلاع 22.5 طنًا.





سيتبع إطلاق يوم الأربعاء سلسلة سريعة من عمليات إطلاق الشحنات وأفراد الطاقم بهدف استكمال بناء المحطة الفضائية بحلول نهاية عام 2022.

جدول إطلاق سريع

تتطلب جهود البناء الفضائية 10 عمليات إطلاق إضافية من عام 2021 حتى عام 2022: إطلاق وحدتين أخريين، وأربع بعثات مأهولة وأربع رحلات لمركبات الشحن، وفقًا لما أوردته شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN).

كما أن ثلاثة أنواع من صواريخ لونج مارش الحاملة ستطلق بشكل مشترك المهام العشر المتبقية، وعند اكتمال المحطة، سيمثل الموقع المداري الصيني شكل T مع وجود وحدة Tianhe في المركز ووحدتين أخريين ، Wentian و Mengtian.

قال باي لينهو، نائب كبير مصممي المحطة الفضائية في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، إن المحطة يمكن أن تدعم ستة رواد فضاء على الأكثر في نفس الوقت، وقال مسؤولون صينيون إن الإطلاق المنتظم لسفن الفضاء المأهولة والبضائع سيؤمن وجودًا بشريًا طويل الأمد في مدار الأرض لإجراء البحوث والخدمات.