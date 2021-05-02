شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من انهيار الغطاء الجليدى فى غرب أنتاركتيكا: يرفع مستوى البحر 13 قدما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت دراسة من أن مستويات البحار العالمية يمكن أن ترتفع بما يصل إلى 13 قدمًا إذا انهار الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا، وهي نتيجة أسوأ بكثير مما توقعه العلماء، وكان باحثو جامعة هارفارد يعملون في مشروع آخر عندما أدركوا أن الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا ينتج مياهًا أكثر من المعتاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يعني أن هناك احتمالاً بانهيار الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا، الذي يمتد على أكثر من 750 ألف ميل مكعب.

يقول مؤلفو الدراسة، إن النماذج الحالية تشير إلى أن ذوبان الجليد سيزيد من مستويات سطح البحر بمقدار 10 أقدام فوق المستويات الحالية، مما يضع العديد من المناطق الساحلية تحت الماء، وذلك بجانب تأثير العملية الجيولوجية على قمة التأثير الأوسع لذوبان الجليد.

وتتضمن العملية تحريك صخرة صلبة تحت البحر إلى أعلى مع ذوبان الغطاء الجليدي، مما يدفع بالمياه المحيطة إلى المحيط، حيث أوضح الباحثون أن هذه العملية تزيد من المستوى العام لارتفاع مستوى سطح البحر بنحو ثلاثة أقدام.

وقالت ليندا بان، طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة ، إن حجم التأثير "صدمنا"، كان الباحثون يعملون في مشروع آخر عندما أدركوا أن الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا ينتج كميات كبيرة من المياه.

وأوضح الفريق أن الانهيار الكلي للغطاء الجليدي سيضيف 3.3 قدمًا إلى التقديرات الحالية على مدى الألف عام القادمة، ليصل بذلك إلى 13.3 قدمًا.