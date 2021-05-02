ناسا تعلق العمل مع “سبيس إكس” بسبب شكوى من شركة بلو أوريجين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 10:44 صباحًا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تعليق العمل مع “سبيس إكس” لإنشاء مركبة ستهبط برواد مهمة “آرتميس” على سطح القمر القمر، الجمعة، بعد شكوى كانت قد تقدمت بها الشركة المنافسة “بلو أوريجين”، أمام الكونغرس الأميركي.

ويملك الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، شركة سبيس إكس، بينما تتبع منافستها، بلو أوريجين، لمجموعة شركات يملكها مؤسس آمازون، جيف بيزوس.

ووفقا لما نقل موقع “ذي فيرج” التقني، فإن وكالة رقابية فيدرالية ستكون الفيصل بشأن احتجاجين على إعطاء العقد لسبيس إكس، تقدمت بهما بلو أوريجين و”داينتيكس”.

وبموجب قرار ناسا، سيتم تعليق العمل على نظام الهبوط البشري على سطح القمر، حتى صدور القرار الذي سيتخذه مكتب المساءلة الحكومية الأميركي.

وتبلغ قيمة العقد الذي أبرمته ناسا مع سبيس إكس 2.9 مليار دولار.

وكانت بلو أوريجين قد تقدمت باحتجاج رسمي أمام مكتب المساءلة الحكومية، التابع للكونغرس، بسبب اختيار وكالة ناسا منافستها، سبيس إكس، لتطوير المركبة التي ستكلف بمهمة إنزال رواد فضاء أميركيين على سطح القمر.

وقالت بلو أوريجين، في بيان، إن العملية التي نفذتها ناسا “معيبة وغيرت قواعد اللعبة في اللحظة الأخيرة”.

وأضافت أن القرار ” يلغي فرص المنافسة، ويضيق قاعدة الإمداد بشكل كبير، ولا يؤخر فقط، بل يعرض أيضا للخطر عودة أميركا إلى القمر” بحلول عام 2024 كما تخطط ناسا.

وكانت ناسا قد أعلنت قبل أيام عن اختيارها سبيس إكس لتطوير المركبة الفضائية المرتقب أن تعيد البشر إلى القمر مرة أخرى في إطار المهمة آرتميس.

وكانت المنافسة محتدمة على تصنيع المركبة بين “سبيس أكس” و”بلو أوريجين” وشركائها في “لوكهيد مارتن” و”نورث غروب” و”دريبر”.