شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تختفى الأنهار الجليدية فى ألمانيا قريبا؟ العلماء يحذرون من تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير جديد، من أن الأنهار الجليدية في ألمانيا تذوب بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مشيرا إلى أن ألمانيا قد تفقد أنهارها الجليدية خلال عقد من الزمان، وقدرت تنبؤات سابقة أن الأنهار الجليدية ستستمر حتى منتصف القرن على الأقل، لكن الذوبان تسارع بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
توجد خمسة أنهار جليدية في ألمانيا في بافاريا، في الجنوب الشرقي، وتقع على هضبة جنوب تسوجشبيتسه، أعلى قمة في البلاد، لكن وزير البيئة في بافاريا، ثورستن جلوبر، حذر من أن "آخر نهر جليدي في جبال الألب البافارية يمكن أن يختفي في غضون 10 سنوات".
قال جلوبر: "إن أيام الأنهار الجليدية في بافاريا باتت معدودة"، مضيفا "وحتى أسرع مما كان متوقعا".
فقدت الأنهار الجليدية في ألمانيا حوالي ثلثي حجمها في العقد الماضي وتقلصت مساحاتها السطحية بمقدار الثلث، وفقًا لتقرير صادر عن أكاديمية بافاريا للعلوم.
وقال عالم الجليد كريستوف ماير، الذي عمل على التحليل ، "الأسباب والآثار المتبادلة تكمن بشكل قاطع في تغير المناخ".