شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Roku تزيل خيار youtube TV من تطبيقها بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت خدمة Roku خيار YouTube TV من تطبيقها عقب انتهاء صلاحية اتفاقية توزيع Roku للتطبيق وتوقف المفاوضات مع Google دون إبرام أي صفقة جديدة.

فيما حذر صانع أجهزة البث الشهير العملاء من هذه النتيجة في وقت سابق، مدعيا أن Google كانت تطالب بشروط غير واقعية لتجديد YouTube TV على النظام الأساسي وفقل لما نقله موقع the verege.

وتضمنت تلك الطلبات ، وفقًا لـ Roku ، الوصول إلى بيانات العملاء الحساسة والتزامًا واضحًا من Roku لدعم فك تشفير AV1 في المنتجات المستقبلية.

ويتطلب ذلك أجهزة إضافية والتي تحتفظ بها Roku يمكن أن تزيد من تكلفة أجهزتها. يقول Roku أيضًا أن Google تحاول إجراء تغييرات على ميزة بحث Roku ، وهو أمر نفته Google بشدة.

سرعان ما اشتدت حدة الحرب الكلامية ، حيث أشار Roku إلى تحقيقات مكافحة الاحتكار التي تواجهها Google حاليًا ، وصاغ هذه المواجهة كمثال آخر على احتكار الشركة لموقعها.

على الجانب الآخر ، أشارت Google إلى الخلافات الأخيرة بين Roku مع HBO Max و Peacock وآخرين باعتبارها اتجاهًا واضحًا ومتزايدًا لإساءة استخدام Roku لحصتها الضخمة في السوق ووجودها المؤثر في غرفة المعيشة.

وقالت الشركة في مدونتها على YouTube TV: "أنهت Roku صفقتنا بسوء نية وسط مفاوضاتنا". "لسوء الحظ ، غالبًا ما انخرط Roku في هذا التكتيك مع موفري البث الآخرين."

تذكرنا عمليات النقل ذهابًا وإيابًا بنزاعات النقل التي تحدث بانتظام بين شركات الكبل ومالكي شبكات التلفزيون. ولكن هذا إصدار 2021 أكثر بكثير ، و Roku تتنافس مع عملاق تقني لا يبدو أنه في عجلة من أمره للتراجع.