شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دش نيزكى يصل إلى ذروته الخميس بـ20 شهابا فى الساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل دش نيزكى يسمى Eta Aquarids إلى ذروته ليلة الخميس، حيث يمكن رؤية ما يصل إلى 20 شهابا في الساعة في سماء الليل، وهذا العرض السماوى هو نتيجة مرور الأرض عبر سحابة من الحطام خلفها مذنب هالي خلال رحلته الأخيرة عبر النظام الشمسي الداخلي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيصل العرض إلى ذروته يوم الخميس الموافق 6 مايو، لكن النيازك ستكون مرئية بوضوح في الأيام التي تسبق الذروة وبعدها، وتستمر حتى نهاية الشهر لكن بشكل أقل وضوحا.

قال علماء الفلك إنه لمشاهدة الدش النيزكى، يجب أن تحصل على كرسي مريح، وأن تكون مستعدًا للجلوس في الخارج لساعات، لكنك لن تحتاج إلى منظار أو تلسكوب.

كما أنه من الأفضل مشاهدة هذا الدش في نصف الكرة الجنوبي، ولكن يجب أن يكون مرئيًا من معظم الأماكن على وجه الأرض، على الرغم من أنك كلما اتجهت إلى الشمال كلما قل عدد الصخور الفضائية التي تراها.

تقول ناسا إن أفضل طريقة لمشاهدة وابل النيزك هو عدم استخدام المعدات، ولكن بدلاً من ذلك، ابحث عن منطقة مظلمة ذات تلوث ضوئي محدود وأبحث عنها.

كما تم تسمية Eta Aquariids على اسم كوكبة Aquarius حيث يبدو أنها تسقط كل أبريل ومايو.

وبالنسبة للأشخاص الموجودين في منتصف خطوط العرض الشمالية، لن يكون الإشعاع عاليًا جدًا في السماء، لذلك يجب أن يكونوا قادرين على تحديد النيازك في الأفق الجنوبي، حيث قالت ناسا في منشور على موقعها على الإنترنت: "إن كوكبة الدلو، موطن إشعاع إيتا أكواريدز، أعلى في السماء في نصف الكرة الجنوبي مما هي عليه في نصف الكرة الشمالي".

ويجب العثور على مكان آمن بعيدًا عن أضواء الشوارع ومصادر التلوث الضوئي الأخرى للحصول على أفضل الظروف.