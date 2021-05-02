شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 10 سيحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت أخيرًا دعمًا لبرنامج ترميز AAC الخاص بالبلوتوث إلى نظام التشغيل ويندوز 10 ، مما يجعل الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت عبر Bluetooth أفضل كثيرًا، حيث تهدف AAC أو Advanced Audio Codec إلى تقديم بث صوتى عالى الجودة معبأ فى ملفات أصغر.

كما أعلنت مايكروسوفت عن هذا وأكثر هو ويندوز Insider Preview Build 21370، ولعل إحدى مميزات الصوت الأخرى التى تم الإعلان عنها هى "نقطة النهاية الموحدة" مما يعنى أنك لن تضطر بعد الآن إلى التبديل إلى نقاط صوتية متعددة عند توصيل سماعة رأس Bluetooth بجهاز ويندوز 10 الخاص بك.

وستكون هناك نقطة نهاية صوتية مرئية واحدة فقط فى واجهة المستخدم والتى ستتحول تلقائيًا إلى النقطة الأكثر ملاءمة، فعلى سبيل المثال، يحصل المستخدمون على أكثر من خيار صوت واحد عند توصيل سماعة رأس تعمل بتقنية Bluetooth بنظام التشغيل ويندوز (مثل "صوت AG بدون استخدام اليدين" و "استريو") وعليهم الاختيار يدويًا من بينهم، والذى تستدعيه مايكروسوفت نقاط النهاية الصوتية، والتبديل إلى واحد آخر إذا كان إخراج الصوت لا يبدو صحيحًا.

وتخطط مايكروسوفت لإزالة متاعب التبديل من واحدة إلى أخرى تمامًا ودمج نقطة نهاية صوتية واحدة فقط فى واجهة المستخدم لتبسيط الأمور لأولئك الذين يبثون الصوت عبر Bluetooth.

تغييرات أخرى فى ويندوز 10

هناك بعض التغييرات الأخرى بصرف النظر عن صوت Bluetooth الذي قدمته مايكروسوفت بالتفصيل فى معاينة ويندوز Insider، حيث تقول مايكروسوفت إنها أجرت "بعض التعديلات الصغيرة على الرموز الموجودة فى شريط عنوان File Explorer".

وقد أصبحت الرسوم المتحركة لبدء تشغيل لوحة المفاتيح التى تعمل باللمس أكثر سلاسة "فى الحالات التى يتم فيها إعادة تبث تطبيقات UWP عند ظهورها" وأيضًا، بعد حصول ويندوز 10 على التحديث الجديد، ستعرض لوحة المفاتيح التى تعمل باللمس الآن مفتاح شرطة مائلة للخلف (\) عند تعيين التركيز على مربع الحوار "تشغيل".