شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون جديد لولاية نيويورك يثير أزمة مع شركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاضي المجموعات التجارية التي تمثل بعضًا من أكبر شركات الاتصالات الأمريكية، بما في ذلك AT&T و Verizon ، ولاية نيويورك بسبب قانون جديد للولاية يجبرها على تقديم خطط نطاق عريض أرخص للعائلات ذات الدخل المنخفض في الولاية، كما ذكرت لأول مرة من قبل Axios.

في وقت سابق، من هذا الشهر، وقع حاكم نيويورك أندرو كومو مشروع قانون يتطلب من مزودي خدمة الإنترنت تقديم خيار إنترنت عريض النطاق بقيمة 15 دولارًا شهريًا للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض والأسر في الولاية.

ويمثل هذا الأمر، أحد القوانين الأولى في الدولة التي تطبق مثل هذه القاعدة لكن مجموعات مثل USTelecom وCTIA وجمعية الاتصالات السلكية واللاسلكية لولاية نيويورك تجادل بأن الدولة ليس لديها سلطة لتحديد أسعار النطاق العريض وأن القانون يمكن أن يضعف قدرة الشركات على ترقية شبكاتها في المستقبل.

ووفقا لما نقله موقع TheVerge فإن القانون الفيدرالي يستبق مشروع القانون هذا ويتجاهل خصم النطاق العريض الشهري البالغ 50 دولارًا والذي أقره الكونجرس مؤخرًا ، بالإضافة إلى العديد من الالتزامات والتبرعات والتسهيلات غير المسبوقة التي قدمها مزودو النطاق العريض للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض منذ بدء الوباء وقال التحالف في بيان لأكسيوس.

اعتبارًا من الآن ، يقدم بعض مزودي خدمة الإنترنت خياراتهم الخاصة منخفضة الدخل للمستهلكين ، ولكن أيا من هذه البرامج لا يفرضها القانون. هناك برامج دعم أخرى مثل Lifeline التي تقدمها لجنة الاتصالات الفيدرالية والتي تساعد في تقليل تكلفة الاتصال للعائلات.

في ديسمبر ، وافق الكونجرس على أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة المستهلكين على الدفع مقابل خدمة الإنترنت أثناء الوباء.

وتستشهد المجموعات التجارية بهذا القانون على أنه سبب يذهب تفويض النطاق العريض في نيويورك بعيدًا جدًا.