شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون جديد لولاية نيويورك يثير أزمة مع شركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقاضي المجموعات التجارية التي تمثل بعضًا من أكبر شركات الاتصالات الأمريكية، بما في ذلك AT&T و Verizon ، ولاية نيويورك بسبب قانون جديد للولاية يجبرها على تقديم خطط نطاق عريض أرخص للعائلات ذات الدخل المنخفض في الولاية، كما ذكرت لأول مرة من قبل Axios.
ويمثل هذا الأمر، أحد القوانين الأولى في الدولة التي تطبق مثل هذه القاعدة لكن مجموعات مثل USTelecom وCTIA وجمعية الاتصالات السلكية واللاسلكية لولاية نيويورك تجادل بأن الدولة ليس لديها سلطة لتحديد أسعار النطاق العريض وأن القانون يمكن أن يضعف قدرة الشركات على ترقية شبكاتها في المستقبل.
ووفقا لما نقله موقع TheVerge فإن القانون الفيدرالي يستبق مشروع القانون هذا ويتجاهل خصم النطاق العريض الشهري البالغ 50 دولارًا والذي أقره الكونجرس مؤخرًا ، بالإضافة إلى العديد من الالتزامات والتبرعات والتسهيلات غير المسبوقة التي قدمها مزودو النطاق العريض للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض منذ بدء الوباء وقال التحالف في بيان لأكسيوس.
في ديسمبر ، وافق الكونجرس على أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة المستهلكين على الدفع مقابل خدمة الإنترنت أثناء الوباء.
وتستشهد المجموعات التجارية بهذا القانون على أنه سبب يذهب تفويض النطاق العريض في نيويورك بعيدًا جدًا.