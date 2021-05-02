فيسبوك تعزز استثماراتها في ألعاب الواقع الافتراضي بصفقة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 مايو 2021 01:10 صباحاً - تواصل شركة فيسبوك تعزيز وجودها في عالم ألعاب الواقع الافتراضي، عبر صفقة استحواذ جديدة.

واستحوذت فيسبوك من خلال منصتها التابعة لها “أوكولوس” على Downpour Interactive، وهو الاستوديو الذي يقف وراء لعبة المحاكاة العسكرية متعددة اللاعبين Onward.

وقال مايك فيردو، نائب رئيس محتوى الواقع الافتراضي والغامر في فيسبوك: شهدنا نجاحًا كبيرًا مع Onward عبر منصة أوكولوس لعدة سنوات عبر Rift أولاً و Quest حديثًا.

وأضاف، وفق موقع aitnews، أن تصبح جزءًا من عائلة استوديوهات أوكولوس، فإن هذا يمنح Downpour Interactive الفرصة لتنمية مجتمع Onward بدعم كامل من موارد استوديو أوكولوس، ومتابعة مشاريع أخرى في المستقبل.

وأوضح فيردو أن كل فرد من شركة Downpour Interactive ينتقل إلى فريق استوديو أوكولوس، وأكد أيضًا أن Onward تظل مدعومة عبر جميع المنصات التي تتوفر فيها حاليًا: Oculus Rift و Oculus Quest و Steam.

وقال دانتي باكلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Downpour Interactive، في الأسئلة الشائعة عبر موقع الاستوديو: إن خارطة طريق ميزات Onward لم تتغير وإن الاستوديو يخطط لتسريع التطوير بسبب الاستحواذ.

وأشار باكلي إلى أن شركة Downpour Interactive تواصل الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على جميع عمليات التطوير.

استحواذات فيسبوك

وتمثل عملية الاستحواذ هذه الأحدث بالنسبة لشركة فيسبوك من أجل تعزيز استوديوهات Oculus، حيث تربعت لعبة إطلاق النار للواقع الافتراضي المتعددة اللاعبين من منظور الشخص الأول Onward على عرش أكثر ألعاب الواقع الافتراضي مبيعًا في السنوات الأخيرة.

واشترت الشركة مطور استديو بيت جيمز المطور للعبة Beat Sabre في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واستديو Sanzaru Games المطور للعبة Asgard’s Wrath في شهر فبراير/شباط 2020، واستديو Ready at Dawn المطور للعبة Lone Echo في شهر يونيو/حزيران 2020.

وتأتي الصفقة بعد محاولة الشركة الأخيرة لإنشاء لعبة إطلاق نار طموحة من منظور الشخص الأول من تلقاء نفسها، بالشراكة مع استديو Respawn Entertainment المطور للعبة Apex Legends وصرف الملايين على لعبة Medal of Honor بالواقع الافتراضي التي تم تلقيها بفتور بين المراجعين بعد إصدارها في شهر ديسمبر الماضي.

صفقة بيت جيمز

وأكدت الشركة أن جميع ألعاب “بيت جيمز” ستبقى تعمل من دون أي تغيير وفق نظام (Beat Saber) ولكن تقديم الدعم الفني لها سيصبح من خلال فيسبوك.

وتعول فيسبوك على شركة الألعاب الإلكترونية في تطوير منتجات جديدة تضم موسيقى وألعاب الواقع الافتراضي.

وتشير إلى أن فيسبوك تطمح إلى تسريع وتيرة الألعاب الإلكترونية التي تستخدم أنظمة الواقع الافتراضي، مؤكدة أن 2020 سيشهد الإعلان عن أكثر من منتج.

وتعد “بيت جيمز” واحدة من بين أنجح الشركات في مجال الواقع الافتراضي، وباعت أكثر من مليون نسخة من ألعابهم المختلفة.

ويستخدم اللاعبون في لعبتهم الافتراضية السيوف لتحطيم المكعبات الكبيرة القادمة نحوهم مع إيقاع الموسيقى، والتي تحتاج إلى الرقص أو الهرب أحيانا من أجل تجنب الاصطدام بالجدران أو المكعبات.

ويتوقع بيع 1.3 مليون جهاز Oculus Quest الذي يعد نظارة وسماعة (VR) خلال العام الحالي.