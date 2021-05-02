تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن معالج Dimensity 1200 في هاتف Realme X7 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان عن إصدارها الجديد Realme X7 Max، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن بعض من مواصفات Realme X7 Max الذي ينطلق قريباً بمعالج Dimensity 1200.

كانت شركة Realme قد حددت يوم 4 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X7 Max، إلا أن تداعيات إنتشار COVID-19 في الهند أدى إلى تأجيل موعد الحدث، واليوم يعود الهاتف للتسريبات من جديد، حيث رصد صندوق التغليف الخاص بالهاتف مع المواصفات الرئيسية.

وتشير التسريبات إلى أن Realme تخطط لتحديد موعد أخر لإطلاق هاتف Realme X7 Max رسمياً، بينما أوضحت الصور التي نشرت عبر صفحة @Gadgetsdata، أن الهاتف يأتي بمعالج MediaTek Dimensity 1200، الذي قدم مؤخراً في Realme GT Neo.

أيضاً يأتي هاتف Realme X7 Max بمعدل تحديث 120Hz، مع شاشة Super AMOLED، كما تشير التسريبات إلى أن Realme X7 Max يأتي بنفس مواصفات هاتف Realme GT Neo، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة بحجم 6.43 إنش، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية في ثقب الشاشة في الجاتب الأيسر من الشاشة بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 50W، وواجهة realme UI 2.0 مع نظام تشغيل Android 11.

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