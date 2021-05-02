شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مبيعات أيفون 12 تشكل 61% من مبيعات أبل فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل طرز iPhone 12 الأربعة 61٪ من إجمالى مبيعات أيفون فى الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس، وفقًا لبيانات شركاء أبحاث استخبارات المستهلك.

ويقود الرباعى iPhone 12 القائمة كما هو معتاد فى أبل، فيما سيطر iPhone 11 فى مارس من العام الماضي، حيث شكّل ثلث المبيعات (كان الأفضل مبيعًا حتى قبل ذلك)، وكان سابقه، iPhone XR، ملك القائمة أيضًا.

بالانتقال إلى الأعضاء الآخرين فى السلسلة 12، يأتى 12 Pro Max فى المرتبة الثانية، ثم 12 Pro، وأخيرًا 12 mini غير المحبوب، حيث كافح ايفون الصغير للعثور على جمهور ولديه أصغر حصة فى السوق من أى من الطرز الحالية.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن iPhone XR، الذى يكلف نفس سعر SE، ولكنه يحتوى على شاشة أكبر وبطارية أكبر استعاد فى الواقع بعض الحصة السوقية المفقودة فى الربع الأخير، لكن iPhone 11 ارتد مرة أخرى بطريقة أكثر إثارة للإعجاب. بعد الاندفاع الأولى لمبيعات السلسلة 12، أعاد الهاتف تأكيد شعبيته ويشكل وحده 24٪ من مبيعات iPhone فى الفترة من يناير إلى مارس.

ومع تحول المبيعات بعيدًا عن طرازات iPhone 12 الساخنة والجديدة إلى الطرز القديمة ذات الأسعار الأفضل، انخفض متوسط ​​سعر البيع. فى الولايات المتحدة، كان 873 دولارًا فى نهاية ديسمبر وكان 847 دولارًا فى نهاية مارس.