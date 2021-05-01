شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الأمريكية تقر 3 اختبارات لمركبة المريخ "Starship" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إطلاق 3 نماذج أخرى لمركبة "Starship" التابعة لشركة "سبيس إكس"، حيث أفادت بذلك وكالة "رويترز" التي قالت إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار الموافقة على الاستمرار في اختبار المركبة المخصصة للقيام برحلات فضائية إلى المريخ بعد أن أدخلت الشركة بعض التعديلات في تصميم نماذجها، مع العلم أن كل الاختبارات السابقة لم تنجح في أهدافها بالكامل.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، اشترطت الإدارة أن يحضر مفتش الأمان التابع لإدارة الطيران الفدرالية منطقة "بوكا – تشيكا" في ولاية تكساس من حيث تنطلق نماذج " Starship" التابعة لإيلون ماسك.

كما يجب على شركة "سبيس إكس" أن تدخل تعديلات في تصميم نموذجي Starship SN16 و StarShip SN 17 عندما تجري تحقيقا بشأن فشل إطلاقهما.

ولم تذكر الإدارة موعد اختبار لاحق لـ"Starship"، بل اكتفت بالقول إن مفتشها سيصل منطقة (بوكا – تشيكا) الخميس المقبل ليفتش الإطلاق المحتمل لنموذج "ستارشيب" الأسبوع المقبل.

يذكر أن كل الاختبارت الماضية لنماذج مركبة " Starship" انتهت بانفجار المركبة التي أعلن إيلون ماسك أنها ستقوم العام المقبل برحلة اختبارية غير مأهولة في مدار الأرض.