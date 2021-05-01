شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء رحلة اختبار إيلون ماسك لنموذج مركبة المريخ SN15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت شركة SpaceX اختبار أحدث نموذج أولي لمركبة المريخ Starship بعد وضع المركبة على منصة الإطلاق أثناء استعدادها لأول اختبار طيران على ارتفاعات عالية، حيث أغلقت الشركة المملوكة لإيلون ماسك الطرق من الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي إلى الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي تحسباً للاختبار، ولكن بعد كل ذلك اتخذت القرار بإلغائه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الشيء الوحيد الذي هدد إطلاق اليوم هو سوء الأحوال الجوية الذي يلوح في الأفق فوق مرفق اختبار SpaceX في بوكا تشيكا بتكساس.

وانفجرت جميع النماذج الفضائية SN8 إلى SN11 بعد رحلاتها الأولى، مما أدى إلى عدد من التحقيقات من جانب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA).

ومع ذلك، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، أنها سمحت بالإطلاقات الثلاث التالية للنموذج الأولي لـ SpaceX Starship بعد أن أجرت الشركة بعض التغييرات على مركبة الإطلاق.

وعندما يتم إطلاق SN15، فإنها ستشعل محركات Raptor الثلاثة القوية في قاعدتها وتنطلق فوق منشأة الاختبار.

كما أنه بعد أن يصل الصاروخ إلى علامة ستة أميال، سيحوم في مكانه لبضع ثوانٍ، ثم يقوم بعملية الانقلاب الجانبي، وهذا الأسلوب الذي ستستخدمه Starship عند العودة عبر الغلاف الجوي للأرض من الفضاء يقلل من سرعة الهبوط عند اقترابه من الأرض.

كما أنه مع اقتراب SN15 من منصة الإطلاق، يجب أن تعيد توجيه نفسها حتى تؤدي هبوطًا آمنًا وسلسًا.