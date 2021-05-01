تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية لهاتف P50 المرتقب من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أول الصور المسربة الحية لهاتف هواوي المرتقب P50، حيث إستعرضت التسريبات المصورة تصميم تصميم وحدة الهاتف المميز باللون الأبيض.

كشفت العديد من التسريبات السابقة عن تصميم الإصدارات المرتقبة من سلسلة هواتف P50، ولقد ظهر الإصدار الرئيسي من السلسلة في أول الصور الحية التي نشرت عبر DigitalChatStation على منصة Weibo.

وتوضح الصور الحية تصميم P50 الذي يتميز بحجم شاشة 6.3 إنش، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة ويأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف P40.

أيضاً يظهر هاتف P50 بوحدة كبيرة الحجم للكاميرة الخلفية، مع اثنان من الدوائر التي تتضمن 4 من المستشعرات، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف P50 يأتي بمستشعر IMX 800 من سوني بحجم 1 إنش، أي أكبر كاميرة قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto إلى جانب كاميرة 3D ToF، ولقد رصد صور حية أيضاً للهاتف عبر Technology Yu، حيث ظهر تصميم الكاميرة في P50 بوضوح أعلى، كما تؤكد الصور على شعار Harmony OS، ومن المتوقع أن تنطلق سلسلة P50 بين شهري مايو و يونيو.

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