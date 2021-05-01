شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غلق حجرة يتسرب منها الهواء فى المحطة الفضائية الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رائد الفضاء الروسي بيوتر دوبروف، عن غلق الباب المؤدي إلى وحدة "زفيزدا" في القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية، التي يتسرب منها الهواء حتى شهر يوليو المقبل، وقبل عزل هذه الحجرة، نثر رائد الفضاء مكونات الحساء الجاف فيها لتحديد مكان تسرب الهواء، ووضع كاميرا فيديو لتسجيل هذه الأماكن.

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أبلغ خبير مركز إدارة الرحلات الفضائية رائد الفضاء، أن الحجرة الوسطية في وحدة "زفيزدا" ستبقى مغلقة لحين وصول مركبة الشحن "بروجريس إم إس-17" التي من المقرر إطلاقها في 30 يونيو المقبل، إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يوجد على متن محطة الفضاء الدولية حاليا 11 رائد فضاء هم: أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف (روسيا) ومارك فاندي هاي ومايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر وشين كيمبرو وميغان ماك آرثر (الولايات المتحدة) وسويشي نوجوتشي وأكيهيكو هوشيد (اليابان) والفرنسي توم بيسكي.

وكانت كشفت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، إنه بإمكانها الانسحاب من محطة الفضاء الدولية في عام 2025، وإطلاق منشآتها الخاصة، بسبب مخاوف من أن محطة الفضاء الدولية أصبحت غير موثوقة بشكل كافى.

كما قال ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية، إن العمل قد بدأ بالفعل في الوحدة الأولى لمحطة جديدة، من المتوقع أن تدخل المدار في أوائل عام 2025.