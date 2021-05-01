شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غلق حجرة يتسرب منها الهواء فى المحطة الفضائية الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أبلغ خبير مركز إدارة الرحلات الفضائية رائد الفضاء، أن الحجرة الوسطية في وحدة "زفيزدا" ستبقى مغلقة لحين وصول مركبة الشحن "بروجريس إم إس-17" التي من المقرر إطلاقها في 30 يونيو المقبل، إلى المحطة الفضائية الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه يوجد على متن محطة الفضاء الدولية حاليا 11 رائد فضاء هم: أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف (روسيا) ومارك فاندي هاي ومايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر وشين كيمبرو وميغان ماك آرثر (الولايات المتحدة) وسويشي نوجوتشي وأكيهيكو هوشيد (اليابان) والفرنسي توم بيسكي.
كما قال ديمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية، إن العمل قد بدأ بالفعل في الوحدة الأولى لمحطة جديدة، من المتوقع أن تدخل المدار في أوائل عام 2025.