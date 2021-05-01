شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه استحواذ شركة فيس بوك على منصة الواقع الافتراضى Downpour والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذ قطاع Oculus التابع لشركة فيس بوك مؤخرا على مطور ألعاب واقع افتراضى جديد، حيث استحوذت على Downpour Interactive، وهو الاستوديو الذي يقف وراء لعبة المحاكاة العسكرية المتعددة اللاعبين Onward.

وقال مايك فيردو، نائب رئيس محتوى الواقع الافتراضى فى فيس بوك: شهدنا نجاحًا كبيرًا مع Onward عبر منصة Oculus لعدة سنوات عبر Rift أولاً وQuest حديثًا، وأوضح فيردو أن كل فرد من شركة Downpour Interactive ينتقل إلى فريق Oculus Studios، وأكد أيضًا أن Onward تظل مدعومة عبر جميع المنصات التى تتوفر فيها حاليًا: Oculus Rift وOculus Quest وSteam.

وقال دانتى باكلي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Downpour Interactive، فى الأسئلة الشائعة عبر موقع الاستوديو: إن خارطة طريق ميزات Onward لم تتغير وإن الاستوديو يخطط لتسريع التطوير بسبب الاستحواذ، وأشار باكلى إلى أن شركة Downpour Interactive تواصل الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على جميع عمليات التطوير.

وتمثل عملية الاستحواذ هذه الأحدث بالنسبة لشركة فيسبوك من أجل تعزيز استوديوهات Oculus، حيث تربعت لعبة إطلاق النار للواقع الافتراضى المتعددة اللاعبين من منظور الشخص الأول Onward على عرش أكثر ألعاب الواقع الافتراضى مبيعًا فى السنوات الأخيرة.