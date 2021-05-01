تكنولوجيا: تابع عروض أمازون الرمضانية لهذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون في تقديم العروض والخصومات لفترة محدودة على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية الذكية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds+ من سامسونج

عرض ساري حتى 10/5/2021

السعر: 477.88 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

الإصدار: أمريكي.

تعمل باتصال بلوتوث الإصدار 5.0.

مزودة بمقياس التسارع ومستشعر هول ومستشعر التقارب.

تأتي بأبعاد 22.5 × 17.5 × 19.2 ملم ووزن 6.3 جم للسماعات.

تأتي بأبعاد 26.5 × 70 × 38.8 ملم ووزن 39.6 جم للحافظة.

عدد الميكروفونات: 6.

تدعم الصوت المحيطي.

تعمل لما يصل إلى 11 ساعة من الموسيقى بدون توقف مع الشحنة الواحدة و 11 ساعة إضافية داخل الحافظة.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/332lWS2

حافظة واقية لجهاز نينتندو سويتش من UGREEN

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 49.50

المواصفات:

مصنعة من مادة الـ TPU.

اللون: شفاف.

توفر حماية كاملة من الصدمات والأتربة وبصمات الأصابع والسقوط لجهاز نينتندو سويتش.

توفر فتحات دقيقة للأزرار والسماعات وفتحات بطاقة اللعب ومقبس سماعات الرأس والمسند لجهاز نينتندو سويتش بحيث يمكنك استخدام جميع عناصر التحكم والمزايا دون إخراج جهاز نينتندو سويتش من الحافظة.

تصميم مريح وملمس بارد يمنحك تجربة مريحة.

تحتوي على فتحات في القاعدة لشحن الجهاز او توصيله بجهاز آخر.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3nFgC0h

حافظة لهاتف ايفون 11 برو من TUCCH

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 61.20 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: زهري.

مصنعة من الجلد الفاخر من البولي يوريثين بسطح أملس ولون مشرق ووزن خفيف.

تحمي هاتفك من الغبار والخدوش.

مناسبة لهاتف آيفون 11 برو (5.8 بوصة)، غير مناسبة لآيفون 11 او آيفون 11 برو ماكس.

مزودة بغلاف داخلي ناعم من مادة الـ TPU الأكثر نعومة ومرونة.

توفر وصولاً سريعًا لجميع الأزرار والمنافذ والكاميرات.

مزودة بتقنية حجب RFID لمنع الإشارات بشكل فعال وحماية معلوماتك الشخصية.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/332A9i1

سماعات الرأس اللاسلكية Sennheiser HD 450BT

عرض ساري حتى 17/5/2021

السعر: 439.03 ريال سعودي

المواصفات:

تدعم اتصال بلوتوث إصدار 5.0.

اللون: أبيض.

عمر بطارية يستمر حتى 30 ساعة.

مزودة بمنفذ UBS-C لإعادة الشحن.

تدعم تقنية AAC و AptX Low Latency.

خاصية عزل الضوضاء النشطة.

عناصر تحكم سهلة بما في ذلك زر المساعد الافتراضي لسيري ومساعد جوجل.

يدعم تطبيق Sennheiser توفير معادل وضع بودكاست وتحديثات البرامج الثابتة.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/2Se3Eel

واقي عدسات كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra من FNTECHPRO

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 71.10 ريال سعودي

المواصفات:

تصميم متوافق فقط مع هاتف Galaxy S21 Ultra من سامسونج.

يتمتع واقي الكاميرا ببنية من الزجاج الصلب لحماية عدسات الكاميرا الخلفية للهاتف.

يحمي العدسات من الخدوش اليومية والغبار والعلامات الناتجة عن الاستخدام الكثير.

يتميز بطبقة مضادة للزيوت ليحافظ عليها من الماء والزيت والغبار.

تحافظ الشفافية بنسبة99% على الشاشة الأصلية أو سطوع الصورة.

لا يشوش على جودة الصورة عند التقاط صورة أو استخدام الفلاش.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3t6pZr3

سماعة AKG من النوع C من سامسونج

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 89.10 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أبيض.

لا تحتوي على مقبس 3.5 ملم.

مصنوعة من مكبرات صوت ثنائية الاتجاه.

توفر صوتًا غنيًا وواضح ومتزن.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3ePVyAx

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