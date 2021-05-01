تكنولوجيا: ASUS تستعد للإعلان عن أجهزة ROG Zephyrus في 11 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ASUS لعقد مؤتمر في 11 من مايو لكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من أجهزة ROG Zephyrus.

نشرت شركة ASUS إعلان تشويقي تكشف من خلاله عن ملامج إصدارها القادم S17 الذي ينطلق بحجم شاشة 17 إنش، كما يتضمن معالجات إنتل Tiger Lake-H.

وتكشف صور S17 في الإعلان التشويقي عن تصميم رائد وفائق النحافة، مع مجموعة من المميزات الفريدة، حيث من المقرر أن يأتي الجيل الجديد من S17 بتصميم الإصدار السابق الذي تميز بتصميم محسن للتبريد، حيث يتم رفع الجهاز لدعم تدفق الهواء بكفاءة أعلى.

ويختلف تصميم الإصدار الجديد في نظام تبريد يرتكز على رفع لوحة مفاتيح، بتصميم أقرب إلى Zephyrus Duo الذي يتضمن لوحة OLED والتي يتم تحريكها عند تحريك الشاشة والمفصلات، أيضاً يأتي الإصدار الجديد من S17 بترقية جديدة في لوحة المفاتيح عن الإصدارات السابقة.

يذكر أن حدث Asus يعقد مباشرة بعد إعلان إنتل رسمياً عن سلسلة معالجات Core Tiger Lake-H من الجيل 11، ومن ثم ينطلق الحدث الخاص بشركة Asus للإعلان الرسمي عن سلسلة أجهزة ROG Zephyrus.

المصدر

اعلان





