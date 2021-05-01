جوجل تعيد تصميم مكاتبها لعالم ما بعد الوباء

دبي - يزن راشد - تعيد شركة جوجل تصميم مكاتبها لعالم ما بعد الوباء، وذلك وفقًا لتقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز يتضمن الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي توضح خطط الشركة.

وكان أول مكتب للشركة عبارة عن مرآب مزدحم في وادي السيليكون، وفي عام 2003، بعد خمس سنوات من تأسيسها، انتقلت الشركة إلى مقر مترامي الأطراف يسمى Googleplex.

وتضع المكاتب الجيدة التهوية والمفتوحة والمساحات المشتركة الغريبة معيارًا لما كان من المفترض أن يبدو عليه مكان العمل المبتكر.

وعلى مر السنين، تراكمت وسائل الراحة، حيث كان الطعام مجانيًا، وكذلك الحافلات من العمل وإليه، وكان الوصول إلى المكتب والبقاء هناك طوال اليوم أمرًا سهلاً.

وتحاول الشركة التي أعادت تحديد كيفية معاملة صاحب العمل لموظفيه إعادة تعريف المكتب نفسه.

وتعمل جوجل على إنشاء مكان عمل في مرحلة ما بعد الجائحة يستوعب الموظفين الذين اعتادوا العمل من المنزل خلال العام الماضي ولا يريدون البقاء في المكتب طوال الوقت بعد الآن.

وتخطط جوجل خلال العام المقبل أو نحو ذلك لتجريب تصميمات مكتبية جديدة بملايين الأقدام المربعة من المساحة، أو نحو 10 في المئة من مساحات عملها العالمية.

وتحاول بعض هذه الحلول حل المشكلات الموجودة بسبب معيار المكاتب المفتوحة، وفيما يلي بعض الطرق المذكورة: