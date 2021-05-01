كروم كاست من جوجل يتلقى ميزات جديدة

دبي - يزن راشد - بدأت شركة جوجل بطرح تحديث لأحدث جهاز كروم كاست، مما يضيف تصحيح الأمان لشهر أبريل 2021 وعددًا قليلاً من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء.

ويبلغ حجم التحديث 166 ميجابايت ويحول Chromecast with Google TV إلى الإصدار QTS1.210311.005.

وهناك أيضًا تحديث جديد لجهاز التحكم عن بُعد الصوتي لجهاز كروم كاست، لكن من غير الواضح بعد ما هي الميزات الجديدة التي تمت إضافتها.



وبينما ينتظر العديد من المستخدمين جهاز Apple TV 4K الجديد بسعر 179 دولار، يتم تحديث جهاز كروم كاست الأرخص سعرًا الذي يبلغ 49 دولار مع عدد قليل من الميزات المفيدة والتحسينات الأمنية.

وبالإضافة إلى التحديث الأمني ​​الأول لجهاز كروم كاست منذ شهر ديسمبر 2020، يمنح التحدث المالكين أيضًا تحكمًا أكثر دقة في تشغيل الفيديو.

وتتضمن ملاحظات التصحيح إعدادات متقدمة لعناصر التحكم في الفيديو لتنسيقات HDR الدقيقة ومعدل الدقة والتحديث وتنسيقات الألوان

وبناءً على ما يدعمه تلفازك، يمكنك إجراء تعديلات مختلفة على شكل الأفلام والبرامج التلفزيونية.

ويقوم هذا التحديث أيضًا بإجراء تحسينات على توصيل HDMI، لذا فإن جهاز Chromecast with Google TV أفضل في اكتشاف الإعدادات المثلى لشاشتك الخاصة.

وهناك أيضًا تحسينات غير محددة للشبكات اللاسلكية فيما يتعلق بتردد 5 جيجاهرتز والشبكات المتداخلة، ويحصل الأداء اللاسلكي على دفعة إضافية مع تقليل المشاكل عند استخدام أجهزة البلوتوث – مثل سماعات الرأس – مع بعض تطبيقات كروم كاست.

كما إن جهاز Chromecast with Google TV المزود بقدرة HDMI-CEC، التي تسمح لجهاز البث بالتواصل ذهابًا وإيابًا مع التلفزيون المتصل، يحصل أيضًا على ترقية صغيرة.

ويمكن الآن تهيئته، من خلال إعدادات كروم كاست، للسماح لك بتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله من تلقاء نفسه مع ترك الجهاز نفسه قيد التشغيل.

وكانت شركة جوجل منشغلة في تحسين جهاز البث الخاص بها خلال الأشهر القليلة الماضية، وحصل في الآونة الأخيرة على شهادة +HDR10، بحيث يمكن للمشاهدين مشاهدة المحتوى من متجر جوجل بلاي Google Play وأماكن أخرى بوضوح أعلى.

وفي الوقت نفسه، بدأت عملاقة البحث أيضًا بطرح دعم حساب الأطفال عبر Chromecast with Google TV، وتم تصميم الميزة لتزويد الأطفال بمساحة آمنة مع محتوى مناسب لأعمار معينة.

وتم حديثًا إطلاق تطبيق Apple TV لجهاز Chromecast with Google TV، مما يوفر مكتبة آبل للمحتوى الأصلي لمزيد من المشاهدين، وذلك بالرغم من إن آبل لا تزال تقدم مجموعة صغيرة نسبيًا من العروض والأفلام الأصلية.