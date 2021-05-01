Coinbase تسهل شراء العملات المشفرة عبر باي بال

دبي - يزن راشد - تسهل منصة Coinbase على المستثمرين الدخول في عالم عملة بيتكوين، حيث أبرمت شركة التشفير صفقة مع باي بال تسمح للأشخاص بشراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم والحسابات المصرفية المرتبطة بشركة المدفوعات الرقمية.

وقالت Coinbase في تدوينة تعلن عن الشراكة: يجب أن يكون شراء العملات المشفرة أمرًا بسيطًا وسهلاً، ومع ذلك، فإن نقل الأموال في عالم التمويل التقليدي يمكن أن يكون غير ذلك.

وتابعت التدوينة: قد تستغرق غرف المقاصة الآلية ACH والتحويلات المصرفية وقتًا وجهدًا، ونعلم أنك تتوقع طرقًا أسرع وأكثر سلاسة لإجراء عمليات شراء العملات المشفرة، ويمكنك الآن على الفور تمويل مشتريات العملات المشفرة باستخدام باي بال PayPal ببضع نقرات.

ويوفر تمويل مشتريات العملات المشفرة من خلال باي بال PayPal تجربة مألوفة وموثوق بها أثناء استكشاف عالم التشفير.

ومن خلال العمل مع نظام المدفوعات، قامت باي بال PayPal ببناء المعرفة وتنفيذ الأدوات المناسبة من أجل ضمان الشفافية والأداء والأمن في جميع الخدمات.

وإذا كان لديك حساب باي بال PayPal حالي، فيمكنك البدء بإجراء المعاملات عبر Coinbase على الفور.

وبالإضافة إلى ذلك، ليست هناك حاجة لإضافة حسابات مصرفية أو أرقام بطاقات مباشرة إلى Coinbase، ويمكنك الاستمرار في استخدام PayPal لإدارة معلوماتك بشكل آمن.

ويمكنك إنفاق ما يصل إلى 25000 دولار يوميًا لشراء العملات المشفرة عبر Coinbase من خلال باي بال PayPal.

وتوقفت Coinbase عن قبول مشتريات بطاقات الائتمان للعملات المشفرة منذ بضع سنوات.

وفي الوقت الحالي، تتوفر عمليات السحب النقدي من Coinbase إلى PayPal في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتخطط Coinbase لإضافة دول أخرى في الأسابيع المقبلة.

وتقدم Coinbase مجموعة متنوعة من خيارات التشفير للمشترين المهتمين، بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم.

ومع ذلك، فهي لا تتداول في Dogecoin بسبب الافتقار الواضح للثقة في إمكاناتها على المدى الطويل.

حتى أن الموقع يلاحظ عبر صفحة تتبع الأسعار أن Dogecoin هي عملة مشفرة تم إنشاؤها على سبيل المزاح.

وبدأت باي بال PayPal بالسماح للأشخاص بشراء العملات المشفرة من خلال تطبيقها الخاص في خريف العام الماضي.

ويبلغ الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للأشخاص إنفاقه هو 20000 دولار أسبوعيًا، وأضاف تطبيق Venmo من PayPal الميزة نفسها في وقت سابق من هذا الشهر.