شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة روس كوسموس تعلن إنجاز مشروع إنشاء المركز الفضائى الروسى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أن مشروع إنشاء المركز الفضائي القومي الروسي في منطقة فيلي بموسكو سينجز عام 2022، وأوضح أن المركز ينشأ بالقرب من مصنع الصواريخ الفضائية التابع لمركز "خرونيشيف" الفضائي بصفته فرعا لـ"روس كوسموس".

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أوضح أن المركز يكلف حكومة موسكو التي تولت تمويله وإنشاءه 25 مليار روبل أي نحو 330 مليون دولار.

وقال إن المركز سيشغل مساحة 250 ألف متر مربع ويتضمن مقر مؤسسة "روس كوسموس" وإدارات أهم فروعها ومكاتب التصاميم المتخصصة في الفضاء والطيران.

كما تتوزع المرافق الإنتاجية لأهم صناعات الفضاء والطائرات الروسية، فضلا عن ناطحة السحاب بارتفاع 248 مترا.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع عام 2019 على مشروع المركز الفضائي وأيده، وقد خصصت حكومة موسكو أموالا لازمة لإنجاز المشروع مع العلم أن عدد العاملين في المركز سيبلغ 20 ألف شخص.

جدير بالذكر أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" تخطط أيضا لإنشاء محطة فضاء تابعة لها بعيدا عن المحطة الدولية، وبدأت بالفعل في الوحدة الأولى لمحطة جديدة، من المتوقع أن تدخل المدار في أوائل عام 2025.