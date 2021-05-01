شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصر من فوق حاجة تانية.. رائد أمريكى يلتقط صورة للدلتا وسيناء والنيل من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تكون مصر هى محط أنظار الجميع لموقعها الممتيز وسط العالم والكرة الأرضية، ودائما ما كانت أيضا محط أنظار الفضاء، فبعد التقاط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، سار على خطاه رائد الفضاء الأمريكى روبرت شين كمبرد، والتقط أيضا صورة لمصر من الفضاء الأعلى.



مصر من الفضاء

ونشر كمبرد، عبر حسابه على تويتر، صورة من الفضاء التقطت من محطة الفضاء الدولية، أظهرت نهر النيل والدلتا والبحر الأحمر وأرض الفيروز شبه جزيرة سيناء، فى مظهر رائع وبديع، صحبها بتعليق: "مصر ونهر النيل والبحر الأحمر من محطة الفضاء الدولية".



تغريدة رائد الفضاء الأمريكى روبرت شين كمبرد

ومنذ أيام التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدا أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما.

ونشر بيسكيه، الصورة عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليقه: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. وأدى النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".

ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يبدى "بيسكيه" إعجابه بمصر ومعالمها الهامة مثل النيل من الفضاء، حيث سبق والتقط صورة أيضا من الفضاء لنهر النيل ومصر ليلا، عام 2016، ونشرها أيضا عبر حسابه على تويتر يوم 28 نوفمبر 2016، تبعها بتعليق: "لقد حلقت فوق الدلتا ونهر النيل، من السهل جدًا التعرف عليهما فى الليل".

وفى وقت سابق أيضا من هذا الأسبوع، شارك الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة على "تويتر"، صور ناسا التى التقطتها لمشهد الأهرامات الثلاثة فى وسط الجيزة، وعلقت قائلة: "ستظل أهرامات الجيزة هى الموضوع المفضل تصوير بواسطة رواد الفضاء! الصورة: ناسا".