تكنولوجيا: ابل تواجه إتهامات بالإحتكار من الإتحاد الأوروبي نتيجة لشكاوى سجلت من Spotify

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وجه الإتحاد الأوروبي إتهامات لشركة ابل بمخالفة قوانين الإحتكار، وذلك نتيجة لشكاوى سجلت من Spotify تؤكد فيها على أن سياسة ابل في متجر التطبيقات تنتهك به قواعد المنافسة.

أدت سياسة ابل في متجر التطبيقات إلى تسجيل مطوري التطبيقات الكثير من الشكاوى نتيجة للقيود التي تتبعها ابل، ولقد سجلت شركة Spotify الشكوى الأولى خلال 2019، حيث أشارت في هذه الشركة إلى سيطرة ابل على توزيع تطبيقات بث الموسيقى في متجر التطبيقات.

من جانب أخر أوضح الإتحاد الأوروبي اثنان من القواعد التي تفرض على مطوري التطبيقات، والتي تشمل قاعدة الشراء عبر نظام ابل للشراء داخل التطبيق، والذي يؤدي إلى قطع ابل رسوم بنسبة 30%، هذا إلى جانب منع مطوري التطبيقات من عرض خيارات أخرى للشراء داخل التطبيق.

أيضاً نتيجة للرسوم المفروضة من ابل بنسبة 30%، اتجه مطوري التطبيقات إلى رفع مستوى تسعير الخدمات على المستهلكين، كما تؤدي زيادة تكلفة خدمات بث الموسيقى على المستخدمين في النهاية إلى إنتهاك قواعد المنافسة وفقاً لتصريحات الإتحاد الأوروبي.

يذكر أن اللجنة الأوروبية أعلنت عن إعطاء ابل الفرصة للدفاع والرد على قائمة الإعتراضات المقدمة من اللجنة خلال 12 الأسبوع القادمين، كما يستمر الإتحاد الأوروبي في النظر إلى شكاوى أخرى مقدمة ضد ابل، أيضاً في حالة إثبات تهم الإحتكار ضد ابل سيتم فرض غرامة مالية بنسبة 10% لصالح Spotify، والتي تصل إلى قيمة 27 مليار دولار.

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