شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية "Ingenuity" تستعد لجولة اختبار جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه مروحية Ingenuity التابعة لناسا للقيام بمهمة اختبار جديدة أكثر تقدمًا وذلك بعد تحقيق مجموعة من الرحلات التجريبية التاريخية على المريخ وفقا لموقع the verege.

وبعد أن أثبتت قدرتها على التحليق أعلى وأبعد مع رحلتها الرابعة التى بدأتها الجمعة الماضية، ستستعد المروحية الصغيرة لإظهار كيف يمكن أن تساعد مركبات المريخ مثل المثابرة في استكشاف مواقع جديدة ومناطق لا يمكن الوصول إليها من قبل الروبوتات ذات العجلات.

تم تعيين Ingenuity التي أصبحت أول طائرة هليكوبتر تطير على عالم آخر في وقت سابق من هذا الشهر ، في البداية للتقاعد إلى الأبد عندما تنتهي مرحلة عرض الرحلة الأسبوع المقبل ، بعد الانتهاء من خمس رحلات. لكن الفريق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وافق على جولة أخرى من الاختبارات لأن الفحوصات الصحية لما بعد الهبوط التي أجرتها Perseverance متقدم عن الجدول الزمني - و Ingenuity ليست جاهزة لوضع شفراتها الدوارة المصنوعة من ألياف الكربون للراحة بعد.

بالنسبة لمرحلة الاختبار الأولى (والحالية) ، أثبتت المروحية التي يبلغ وزنها أربعة أرطال أنه من الممكن تحقيق قوة رفع في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ ، مما فتح وسيلة نقل جديدة لاستكشاف الكواكب. ستكون مرحلة الاختبار التالية مختلفة قليلاً وأكثر طموحًا عن الأولى: ستراقب الإبداع أهدافًا علمية محددة على المريخ ، وتستكشف مواقع مثيرة للاهتمام من أجل المثابرة ، وتبحث عن مناطق طيران محتملة جديدة للرحلات المستقبلية.

قال مي أونج ، مدير مشروع الهليكوبتر ، "الدروس المستفادة من هذا التمرين ستفيد المهمات المستقبلية مع المنصات الجوية بشكل كبير" ، مضيفًا أنه سيتم تعزيز قدرات اختبار المركبة مع كل رحلة. ستحتوي هذه المرحلة على رحلة واحدة أو رحلتين فقط ، متباعدة عن بعضها. لكن المهندسين أشاروا إلى أنه يمكن التخطيط للمزيد اعتمادًا على أداء المروحية.

والمثابرة التي تعمل كسفينة تواصل إبداعية من مسافة بضع مئات من الأقدام، لن تستخدم الكاميرات الموجودة على متنها لالتقاط صور للمروحية كما تفعل في المرحلة الأولى.

منذ انطلاقها من بطن المثابرة في 4 أبريل، نجحت شركة Ingenuity في إجراء أربع اختبارات طيران حتى الآن ، كل منها معقد متزايد: كانت الرحلة الأولى عبارة عن تحليق 40 ثانية فوق سطح الأرض بمقدار 10 أقدام ، وثالث رحلة ارتفعت 16 قدمًا ، ثم تم الضغط عليها 164 قدمًا عبر منطقة طيرانها بسرعة 4.5 ميل في الساعة تقريبًا.

قامت شركة Ingenuity برحلتها الرابعة يوم الجمعة الماضية، ويقوم المهندسون حاليًا بتحليل مجموعات من البيانات.

حطت المثابرة على المريخ ببراعة في 18 فبراير. تتمثل المهمة الأساسية للمركبة المحمولة في البحث عن علامات الحياة المتحجرة وتعبئة عينات التربة في أنابيب بحجم السيجار لتترك متناثرة حول سطح المريخ.

سوف تسترد العربة المحمولة "الجلب" المستقبلية هذه الأنابيب في وقت ما خلال العقد القادم أو نحو ذلك. ساعد القرار الأخير لجمع عينات التربة هذه بالقرب من منطقة طيران Ingenuity وكالة ناسا في إجراء الدعوة للحفاظ على الإبداع في الخدمة - فجأة أصبح من الممكن جعل المثابرة للحفاظ على صحة المروحية أمرًا ممكنًا.

أثبتت الرحلة التجريبية الرابعة لشركة Ingenuity السفر لمسافات أبعد وأسرع ، وكانت بمثابة مهمة استكشافية لمنطقة الطيران التي ستستخدمها في مرحلتها التجريبية التالية. ستكون رحلتها الخامسة ، المقرر إجراؤها في الأيام المقبلة ، رحلة في اتجاه واحد إلى ذلك الموقع الجديد.