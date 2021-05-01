«البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى» .. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.