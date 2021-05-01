علوم وتكنولوجيا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء

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الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود مساء الغد طقس معتدل على الأنحاء كافة، لافتة إلى تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لنشاط رياح.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 37

بورسعيد 20 32

الإسكندرية 20 31

شرم الشيخ 25 39

أسوان 27 41

كاترين 17 32

الإسماعيلية 22 37

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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