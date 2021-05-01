شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يكشف عن إيراداته المالية للربع الأول من 2021 ويحقق 1.04 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تويتر عن زيادة فى المبيعات حيث أدت تحسينات المنتجات الإعلانية إلى دفع الإيرادات إلى ما هو أبعد من أهداف وول ستريت، وانضمت إلى شركات الإعلانات الرقمية ذات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى مثل فيس بوك وجوجل التى انتشرت أعمالها خلال جائحة فيروس كورونا.

لكن تويتر قال إن التكاليف والنفقات آخذة فى الارتفاع أيضًا وأن التعويضات القائمة على الأسهم للموظفين الجدد ستكون أكثر من المتوقع هذا العام، وقالت أيضًا إن نمو المستخدمين قد يتباطأ فى الأرباع القادمة حيث يتلاشى التدفق المرتبط بـ COVID- 19.

وقد بلغت عائدات الإعلانات للربع الأول 899 مليون دولار، بزيادة 32٪ عن نفس الفترة من العام الماضى وتفوقت على تقديرات المحللين البالغة 890 مليون دولار، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv، فيما بلغ إجمالى الإيرادات للربع 1.04 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 28٪ على أساس سنوى وأعلى قليلاً من التقديرات البالغة 1.03 مليار دولار أمريكي.

كما أبلغت الشركة التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها عن وصول عدد مستخدميها إلى 199 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة 20٪ على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 200 مليون، وفقًا لبيانات FactSet.

فيما كرر تويتر تحذيره من أن نمو المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم قد يصل إلى "أرقام مزدوجة منخفضة" فى الأرباع المقبلة، ومن المحتمل أن يصل إلى نقطة منخفضة فى الربع الثاني، قال موقع تويتر إنه يتوقع أن ينمو إجمالى الإيرادات بشكل أسرع من النفقات هذا العام، على افتراض أن فيروس كورونا ليس عاملًا وأنه يرى "تأثيرًا متواضعًا" من تغييرات شركة آبل.

لكنها قالت فى توقعاتها إن نفقات التعويض على أساس الأسهم لهذا العام ستصل إلى 600 مليون دولار، ارتفاعا من التوجيه السابق الذى يتراوح بين 525 مليون دولار إلى 575 مليون دولار، مع زيادة التوظيف، وتتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية 900 مليون دولار و950 مليون دولار للعام بأكمله.

قالت تويتر إنها تتوقع أن يرتفع عدد الموظفين، وكذلك إجمالى التكاليف والنفقات، بنسبة 25٪ على الأقل فى عام 2021 على أساس سنوي.