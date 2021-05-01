شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يتهم أبل بانتهاك مكافحة الاحتكار فى متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المفوضية الأوروبية رسومًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة Apple بسبب مخاوف بشأن ممارسات App Store الخاصة بالشركة، ووجدت المفوضية أن شركة Apple قد انتهكت قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي بسياسات متجر التطبيقات الخاصة بها، بعد شكوى أولية من Spotify مرة أخرى في عام 2019، وعلى وجه التحديد، تعتقد المفوضية أن Apple لديها "مكانة مهيمنة في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر التطبيقات وفقا لما نقله موقع the verege.

وركز الاتحاد الأوروبي على قاعدتين تفرضهما Apple على المطورين: الاستخدام الإلزامي لنظام الشراء داخل التطبيق من Apple (الذي تفرض عليه Apple خصمًا بنسبة 30٪) ، وقاعدة تمنع مطوري التطبيقات من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى خارج التطبيقات.

ووجدت اللجنة أن رسوم العمولة البالغة 30 بالمائة أو "ضريبة Apple" كما يشار إليها غالبًا ، أدت إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين. ووفقًا للمفوضية الأوروبية ، فإن "معظم مزودي خدمات البث نقلوا هذه الرسوم إلى المستخدمين النهائيين عن طريق رفع الأسعار".

يقول بيان صادر عن اللجنة: "تشوه قواعد Apple المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى من خلال زيادة تكاليف مطوري تطبيقات بث الموسيقى المتنافسين". "يؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين لاشتراكاتهم الموسيقية داخل التطبيق على أجهزة iOS". أرسل الاتحاد الأوروبي أيضًا لشركة Apple بيانًا بالاعتراضات ، وهو في الأساس قائمة بكيفية اعتقاد المفوضية بأن شركة Apple قد انتهكت قواعد المنافسة.

هذه هي المرحلة الأولية الرسمية لإجراءات مكافحة الاحتكار ضد شركة Apple ، وستتاح للشركة الفرصة للرد على قائمة اعتراضات المفوضية في غضون الـ 12 أسبوعًا القادمة. تقتصر هذه الحالة المحددة على ممارسات متجر تطبيقات Apple لبث الموسيقى ، ويقوم الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في حالات منفصلة إضافية على الكتب الإلكترونية ومتجر التطبيقات بشكل عام. وقالت المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر في مؤتمر صحفي : "ليست هذه هي الحالة الأخيرة التي سنواجهها عندما يتعلق الأمر بمتجر التطبيقات".

كشفت Vestager أيضًا أن اللجنة تهتم بسياسات Apple حول الألعاب على متجر التطبيقات. قال فيستاجر ، ردًا على سؤال حول الأموال المتضمنة في تطبيقات الألعاب على متجر التطبيقات: "نحن أيضًا نهتم بسوق تطبيقات الألعاب". "هذه حقًا الأيام الأولى عندما يتعلق الأمر بذلك." دعت Microsoft المنظمين إلى التحقيق في متجر التطبيقات العام الماضي ، قبل شهرين فقط من خلاف عام مع شركة Apple بشأن خدمة بث ألعاب xCloud.

تواجه Apple الآن غرامة تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها السنوية إذا ثبتت إدانتها بخرق قواعد الاتحاد الأوروبي ، والتي قد تصل إلى 27 مليار دولار على أساس عائدات Apple السنوية البالغة 274.5 مليار دولار العام الماضي. قد تضطر شركة Apple أيضًا إلى تغيير نموذج أعمالها ، والذي له آثار ضارة ودائمة أكثر من الغرامة.

رحبت Spotify بالرسوم الأولية. يقول هوراسيو جوتيريز ، كبير المسؤولين القانونيين في Spotify: "إن ضمان عمل نظام iOS الأساسي بشكل عادل مهمة عاجلة ذات آثار بعيدة المدى". "يعد بيان اعتراضات المفوضية الأوروبية خطوة حاسمة نحو تحميل شركة Apple المسؤولية عن سلوكها المضاد للمنافسة ، مما يضمن الاختيار الهادف لجميع المستهلكين وتكافؤ الفرص لمطوري التطبيقات."

استجابت Apple أيضًا لنتائج الاتحاد الأوروبي في بيان إلى The Verge:

من الأمور المركزية في هذه الحالة برمتها هو التخفيض بنسبة 30 في المائة الذي تحصل عليه Apple من الاشتراكات. لطالما عارضت شركات مثل Netflix و Spotify هذا ما يسمى بضريبة Apple ، لكن شركة Apple جادلت بأن الإيرادات تساهم في تكاليف الحفاظ على متجر التطبيقات وفرض سياسات المحتوى والخصوصية والأمان المتنوعة الخاصة به.

ادعت Spotify سابقًا أن Apple تستخدم متجر التطبيقات الخاص بها لخنق الابتكار والحد من اختيار المستهلك لصالح خدمة Apple Music الخاصة بها. تمت متابعة هذه الشكوى بشكوى مماثلة من قبل Rakuten ، زاعمًا أنه من المناهض للمنافسة أن تحصل Apple على عمولة بنسبة 30 بالمائة على الكتب الإلكترونية التي يتم بيعها من خلال App Store أثناء الترويج لخدمة Apple Books الخاصة بها.

انضمت Epic Games أيضًا إلى العديد من المطورين والشركات التي تعارض سياسات متجر تطبيقات Apple ، وقدمت شكوى ضد الاحتكار إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام. إنه جزء من نزاع مستمر مع Apple ، بعد أن انتقد مطور Fortnite علنًا سياسات متجر تطبيقات Apple حول التوزيع والمدفوعات. أدى ذلك إلى محاولة Epic التحايل على تخفيض Apple بنسبة 30 بالمائة في عمليات الشراء داخل التطبيق في Fortnite ، وسرعان ما قامت Apple بإزالة اللعبة من متجر التطبيقات الخاص بها.

خففت Apple من بعض سياساتها على مدار العام الماضي ، حيث ازدادت أصوات المعارضة ضد متجر التطبيقات. تسمح Apple الآن لبعض تطبيقات بث الفيديو بتجاوز خفض متجر التطبيقات ، وقد خفضت معدل عمولة متجر التطبيقات إلى 15 بالمائة لأى مطور يكسب أقل من مليون دولار من الإيرادات السنوية.