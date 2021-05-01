بيتكوين تنهي “أبريل الأحمر” وتحقق مكاسب جديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - مايو - 2021 1:55 مساءً

حافظت رائدة العملات الرقمية البيتكوين على تعافيها، وارتفعت بنسبة 5٪ لتتخطى حاجز الـ 57000 دولار من جديد.

وبحسب بيانات من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية وتريدينغ فيو فإن التركيز لا يزال على 57000 دولار، حيث يحتاج الزوج إلى انتزاع 58800 دولار لتجنب تحول شمعة أبريل الشهرية إلى اللون الأحمر.

وأشار المتداولون على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى انتهاء صلاحية خيارات هذا الشهر البالغة 4.2 مليار دولار، وبالتالي السماح لغرفة بيتكوين بالتحرك.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في كثير من الأحيان، تميل أحداث انتهاء الصلاحية إلى الضغط على السعر مسبقًا، لكن ارتفاعات الإغاثة بعد الوقائع تختلف بشكل كبير في القوة، وأحيانًا لا تظهر على الإطلاق.

بالنسبة إلى ليكس موسكوفسكي، رئيس قسم المعلومات بشركة موسكوفسكي كابيتال، كان تكوين السوق في ذلك اليوم سببًا للتفاؤل.

حيث أشار إلى أن “هذا الارتفاع في أسعار بيتكوين مدفوع بالآنية. حتى أن التمويل انخفض قليلًا”.

كما أشار موسكوفسكي إلى معدلات التمويل في البورصات، مع انخفاض يشير إلى أن صفقات البيع “تدفع” صفقات شراء في إشارة كلاسيكية إلى استمرار الزخم الصعودي.

يشير طلب المشتري الفوري أيضًا إلى أنه يتم شراء بيتكوين بدون رافعة مالية، وهو ما يُترجم إلى تحول أكثر حيوية للعملات “الحقيقية” إلى محافظ خاصة.