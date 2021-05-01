بالصورة: رصد كوكب عملاق “يلتهم” الغاز والغبار

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 02:04 مساءً - منذ 3 ساعات

عرض تلسكوب هابل الفضائي التابع لـ”ناسا” صوراً لظاهرة نادرة لكوكب خارجي عملاق ينمو ويتغذى على المواد المحيطة بنجم شاب.

يدور الكوكب، المُسمى PDS 70b، حول النجم القزم البرتقالي PDS 70. له كوكب آخر مكون داخل دوامة من الغبار والغاز.

يلاحظ العلماء أنه يوجد أكثر من 4 آلاف كوكب خارجي معروفة اليوم. علاوة على ذلك، فإن معظم الكواكب بعيدة وصغيرة جدًا لدرجة أنها مجرد نقاط على الصور.

علق خبراء من جامعة تكساس في أوستن: “هذا هو أصغر كوكب حقيقي وثقه هابل بوضوح. لا يزال الكوكب “يلتهم المواد” ويزيد من كتلته”.

وفقًا للعلماء، فإن نظام PDS 70 الشاب مليء بالغاز والغبار، مما يوفر المواد لنمو الكواكب في جميع أنحاء النظام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكوكب الخارجي محاط بدوامة من الغبار والغاز الخاص به، والذي يضخ المواد من دوامة محيطية أكبر بكثير.

تسمح لنا هذه الملاحظات بفهم كيفية تشكل الكواكب العملاقة حول الشمس قبل 4.6 مليار سنة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.