تكنولوجيا: ابل تؤكد على توافق الإصدارات القديمة من لوحة مفاتيح Magic مع iPad Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل في تصريحات مؤخراً على توافق الإصدارات القديمة من لوحة مفاتيح Magic في العمل مع جهاز iPad Pro الجديد بحجم 12.9 إنش، إلا أن الشركة أوضحت أن هذا التوافق لن يكون كامل.

يتوافق الإصدار الجديد من أجهزة iPad Pro الذي يتميز بحجم 12.9 إنش ومعالج M1 وشاشة Mini LED في العمل مع إصدار 2020 من حافظة لوحة مفاتيح Magic، إلا أنها لن تتوافق بشكل كامل وفقاً لتفاصيل جديدة نشرت على صفحة دعم ابل.

ولقد رصدت التفاصيل الجديدة عبر Chris Ball على تويتر، حيث أوضحت ابل أن الجيل الأول من حافظة لوحة مفاتيح Magic بنموذج رقم A1998 يتوافق مع جهاز iPad Pro الجديد.

من جانب أخر أوضحت ابل أن الإصدار الجديد من جهاز الآيباد برو بحجم 12.9 إنش يتميز بأبعاد أكثر سماكة بنسبة 0.5مم مقارنة بإصدار 2020، لذا توضح ابل أن الإصدار القديم من لوحة المفاتيح لن يتم إغلاقها بشكل كامل خاصة مع إستخدام لوحات وقاية الشاشة.

لذا من المتوقع وفقاً للتفاصيل الجديدة التي جاءت من ابل أن تتوافق الإصدارات القديمة من حافظة لوحة مفاتيح Magic بصعوبة مع الإصدار الجديد من جهاز الآيباد برو بحجم 12.9 إنش.

من جانب أخر تعمل ابل على تشجيع المستخدمين على شراء الإصدار الجديد من حافظة لوحة مفاتيح Magic، حيث صممت لتتوافق مع الأبعاد الجديدة الأكثر سماكة من جهاز iPad Pro، والتي تتوفر بسعر 349 دولار، كما يبدأ سعر جهاز iPad Pro الجديد من 1099 دولار.

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