تكنولوجيا: Asus تكشف عن أول شاشة mini LED للألعاب بسعر 3000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Asus عن شاشة الألعاب الجديدة ROG Swift PG32UQX وهي أول شاشة ألعاب mini LED للألعاب بسعر 3000 دولار.

أطلقت Asus أحدث الشاشات المخصصة للألعاب، ولقد أكدت الشركة في إعلانها على أن الشاشة هي أول إصدار في العالم من شاشات mini LED المخصصة للألعاب والتي تقدم مستوى سطوع أفضل مع كفاءة أعلى في تباين الألوان، وتركيز أفضل على مناطق الإضاءة في الشاشة.

ويمكن لشاشة ROG Swift PG32UQX أن تصل إلى نسبة سطوع 1400 nit مع محتوى HDR، أو 500 nit مع محتوى SDR، وهي أول شاشة تأتي بمعايير DisplayHDR 1400 من VESA، كما تأتي الشاشة بأعلى مستويات التعتيم FALD بفضل 1152 من مناطق LED في الشاشة كبديل للإضاءة التي تقتصر على الحواف.

ويمكن لتعتيم FALD أن يدعم مستويات أعمق من اللون الأسود، وعرض موحد في الشاشة بآداء أفضل، وتتميز الشاشة بدقة 4K مع معدل تحديث 144Hz، كما تدعم G-Sync Ultimate لدعم مزامنة معدل تحديث الإطارات مع كرت شاشة GeForce بمعدل ثابت.

أيضاً تؤكد Asus على أن شاشة PG32UQX تحقق الإستفادة من تقنية النقاط الكمية، مع تغطية لونية بنسبة 98% من DCI-P3، وتغطية بنسبة 160% من sRGB، لذا يمكن للشاشة أن تدعم المستخدمين بكفاءة في مهام تحرير الفيديو، والتصوير الرقمي.

وللإتصال تضم شاشة ROG Swift PG32UQX عدد 3 من منافذ HDMI 2.0، وموصل DisplayPort 1.4، مع DSC، ومدخل 3.5مم للسماعات، واثنان من منافذ USB 3.1، ومنفذ USB 2.0، كما تتضمن الشاشة مقبس ثلاثي مدمج في الجزء العلوي من الشاشة لتركيب webcam، مع منفذ USB 2.0 أيضاً.

كما تتضمن الشاشة لوحة OLED في الجزء السفلي لدعم المستخدم في التحكم مباشرة في الشاشة، حيث يمكن لهذه الشاشة الصغيرة أن تدعم المستخدم بمعلومات عن درجة الحرارة في النظام، سرعة المروحة، والجهد، والتردد، ومن المقرر أن تتوفر شاشة الألعاب ROG Swift PG32UQX للطلب المسبق الآن في سوق الولايات المتحدة بسعر 3000 دولار.

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