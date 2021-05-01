شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يساعد مستخدميه فى الهند للعثور على أقرب مركز لقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر جائحة الفيروس التاجي بمرحلة مروعة في الهند، حيث تم تسجيل أكثر من 300 ألف حالة يوميًا خلال الأيام العشرة الماضية، ووسط الأشخاص الذين يبحثون عن أسرة المستشفيات والأكسجين والأدوية، فتحت الحكومة برنامج التطعيم لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا وفقا لموقع TheNextWeb.

حتى الآن، سمح برنامج التطعيم لأي شخص يزيد عمره عن 45 عامًا، وكذلك للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية بالحصول على اللقطات المعتمدة لمحاربة COVID-19. مع فتح البرنامج لمزيد من الأشخاص ، يطرح Facebook أداة جديدة للعثور على أقرب مركز تطعيم في الأيام المقبلة.

ستكون الأداة متاحة بـ 17 لغة، وستساعدك على تحديد أقرب مركز تطعيم في منطقتك. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر ما إذا كان لدى المركز خيارات دخول للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 46 عامًا فما فوق بالإضافة إلى رابط للتسجيل على موقع CoWin الإلكتروني وتحديد موعد التطعيم إذا لزم الأمر.

لجمع كل هذه البيانات، يشترك Facebook مع وزارة الصحة التابعة للحكومة المركزية.

بينما ستتمكن من تحديد موقع أقرب مركز تطعيم من خلال هذه الأداة ، فسيتعين عليك التحقق من توفر اللقاحات والخانات عبر بوابة CoWin.

وبدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام هذه الأداة الخاصة للعثور على فتحات اللقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا.