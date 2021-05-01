شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلق عقد سبيس إكس للهبوط على القمر بقيمة 2.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت وكالة ناسا العمل في عقد مسبار القمر الجديد سبيس إكس بقيمة 2.9 مليار دولار، بينما تفصل وكالة مراقبة فيدرالية في احتجاجين على منح الصفقة، حسبما ذكرت الوكالة ونقلها موقع the verege.

وتم تعليق عمل نظام الهبوط البشري حتى يتخذ مكتب المساءلة الحكومية قرارًا بشأن الاحتجاجين، ما يعني أن سبيس إكس لن تتلقى على الفور الجزء الأول من الصفقة البالغة 2.9 مليار دولار ، ولن تبدأ المحادثات الأولية مع وكالة ناسا التي عادة ما تكون تتم في بداية العقد الرئيسي.

اختارت وكالة ناسا الفضائية سبيس إكس إيلون ماسك في 16 أبريل لبناء أول مركبة هبوط بشرية على سطح القمر منذ برنامج أبولو ، حيث اختارت الوكالة الاعتماد على شركة واحدة فقط لعقد رفيع المستوى توقع الكثير في صناعة الفضاء أن يذهب إلى شركتين.

نتيجة لذلك، احتجت شركتان كانتا في طور الترشح للعقد، وهما Blue Origin و Dynetics ، على قرار ناسا أمام مكتب المساءلة الحكومية ، الذي يفصل في نزاعات العطاءات. تزعم Blue Origin أن الوكالة "نقلت بشكل غير عادل قواعد في اللحظة الأخيرة" وعرّضت الجدول الزمني السريع لناسا 2024 للخطر من خلال اختيار SpaceX فقط.

وقالت المتحدثة باسم ناسا مونيكا ويت في بيان: "بناءً على احتجاجات مكتب المساءلة الحكومية ، أصدرت وكالة ناسا تعليمات إلى سبيس إكس بأن التقدم في عقد HLS قد تم تعليقه حتى يحل مكتب المحاسبة الحكومي جميع الدعاوى القضائية المعلقة الخاصة بهذه المشتريات".

Starship ، نظام الصواريخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل من SpaceX قيد التطوير لنقل البشر والبضائع إلى القمر والمريخ ، فاز بصفقة ناسا أساسًا لقدرتها الضخمة على الشحن وعرضها المقترح بقيمة 2.9 مليار دولار - وهو أرخص بكثير من Blue Origin و Dynetics ، وفقًا لـ وثيقة اختيار مصدر ناسا.

كان تطوير Starship حتى هذه اللحظة مدفوعًا بشكل أساسي بـ ايلون ماسك ، مؤسس شركة SpaceX الملياردير والرئيس التنفيذي. أطلقت الشركة العديد من نماذج المركبة الفضائية في رحلات اختبارية قصيرة وعالية الارتفاع في منشآت الإطلاق في بوكا تشيكا ، تكساس. ثبت أن هبوط النماذج الأولية بعد التحليق لأكثر من ستة أميال في الهواء يمثل تحديًا هائلاً - فقد تم تدمير جميع صواريخ سبيس إكس النموذجية عالية الارتفاع في انفجارات مرحلة الهبوط.

من المحتمل أن يستمر تطوير المركبة الفضائية الخاصة بـ SpaceX. ومن المقرر إطلاق أحدث اختبار للشركة لنموذج أولي لـ Starship ، SN15 ، في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة الترخيص من إدارة الطيران الفيدرالية هذا الأسبوع.

قالت ناسا إن اختيار شركة واحدة كان أفضل قرار يمكن أن تتخذه في ذلك الوقت بالأموال المتاحة من الكونجرس. ففي العام الماضي منح الكونجرس الوكالة 850 مليون دولار من أصل 3.3 مليار دولار طلبتها لشراء مركبي هبوط على سطح القمر.

قالت كاثي لوديرز ، رئيسة رحلات الفضاء البشرية في وكالة ناسا في ذلك الوقت ، إن صفقة سبيس إكس كانت "خطوة أولى" رئيسية في برنامج أوسع لتأمين النقل إلى القمر ، ووعدت بفتح فرص تعاقدية جديدة في المستقبل القريب.